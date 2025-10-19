Paweł Wszołek - fot. Woytek / Legionisci.com
Wszołek: Musimy się ogarnąć i zacząć pokazywać charakter

Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Zdecydowanie zasłużyliśmy na gwizdy ze strony naszych kibiców. Przegraliśmy trzeci mecz z rzędu, z czego drugie spotkanie w lidze wynikiem 1-3. Z mojego punktu widzenia, w drugiej połowie były momenty, w których mogliśmy wyrównać, ale nie zrobiliśmy tego i reakcja kibiców jest w pełni zasłużona. Nie przystoi Legii Warszawa przegrywać trzech kolejnych spotkań - powiedział po porażce z Zagłębiem Lubin prawy obrońca Legii Warszawa, Paweł Wszołek.



 


- Musimy się podnieść z tej sytuacji. W czwartek będziemy mieli kolejny mecz i musimy zaprezentować się lepiej. Nic więcej mądrego nie powiem - czasami milczenie jest złotem. Dziś zasłużyliśmy na krytykę.


- Chciałbym podkreślić, że ostatnie porażki nie są winą trenerów. W spotkaniu z Górnikiem Zabrze wiedzieliśmy, co mamy robić, jednak straciliśmy bramki w sposób, w jaki nie powinniśmy, bo wiedzieliśmy jak zespół z Zabrza atakuje. Dziś było podobnie. Musimy przeprowadzić w szatni męską rozmowę. Mamy jakościową drużynę, pokazujemy to na treningach, a nie potrafimy udowodnić tego w trakcie meczów.


- Musimy grać z takim zaangażowaniem, jak w drugiej połowie. Po czerwonej kartce, gdy teoretycznie nie mieliśmy nic do stracenia, pokazaliśmy przede wszystkim jaja. To jest w sporcie najważniejsze - nieważne jaki masz status, czy jesteś gwiazdą drużyny - musisz pokazać charakter, zostawiać serce dla drużyny. Tylko tak można myśleć o zwycięstwie.


- Czy brakuje nam zaangażowania? Myślę, że nie. Ciężko mi powiedzieć na gorąco, czy zabrakło nam go dziś. Dobrze weszliśmy w mecz, mieliśmy inicjatywę, ale strzeliliśmy bramkę samobójczą. Druga bramka tuż przed przerwą również źle podziałała mentalnie na zespół. Na pewno każdy z nas osobna, zaczynając również ode mnie, może dawać na boisku więcej. Każdy musi spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, o co chcemy grać w tym sezonie, bo ucieka nam coraz więcej punktów.


- Musimy patrzeć na siebie i jak najszybciej wygrać jakiś mecz. Patrzenie na drużyny, które nam odjeżdżają, nie ma sensu. Musimy się ogarnąć i zacząć pokazywać charakter. Wiemy, jakie ważne mecze nas czekają, również dla kibiców. Mam nadzieję, że zaczniemy osiągać lepsze wyniki.




Komentarze (9)

Darek - 48 minut temu, *.tpnet.pl

Jak miło się czyta te wypowiedzi. Złote myśli. Wszyscy wszystko wiedzą tylko nie wiedzą czemu są przegrywami. Jeden nie wie czemu przegrali ale na pewno wyciągną z tego meczu wnioski. Drugi mówi, że teraz zagra na 110%. A teraz Paweł będzie patrzył w lustro.
Może by im ktoś powiedział, że meczu nie wygrywa się 626 podaniami w poprzek boiska i do tyłu. Przyjęcie piłki i zagranie do najbliższego kolegi z drużyny. Dzisiaj to musieli wymienić z 30 podań by przekroczyć środek boiska. A jak go przekroczyli to było szybkie podanie do Tobiasza.
K. rwa cyrk a nie granie w piłkę. 2 celne strzały na cały mecz. K. rwa cyrk.

odpowiedz
borsuk - 50 minut temu, *.t-mobile.pl

A "kapitan" coś ma do poiedzenia?

odpowiedz
Karo(L) Sztrazburger - 50 minut temu, *.16.189

Poziom familiady. Wypad cieciu.

odpowiedz
Urs72 - 53 minuty temu, *.play.pl

Panie Pawle warto odpowiedzieć sam sobie po co wróciłeś na Łazienkowska ?

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 59 minut temu, *.110.12

Wy jesteście po prostu pi.dy bez charakteru!

odpowiedz
Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl

Charakter to pokażecie dziś po powrocie do Warszawy bawiąc się w domu uciech do białego rana z paniami i niezliczoną ilością alkoholu. Zamiast spać i trenować to wolicie po meczu na k...y jeździć.Widziałem tam już was niejednokrotnie.WSTYD darmozjaxy!👎👎👎

odpowiedz
Legion - 1 godzinę temu, *.play.pl

O jest i ten, największy mędrzec w drużynie 😆 Skrzydłowy pozbawiony jakiegokolwiek dryblingu i kreatywności 😆 Wszołek ty zamiast ciągle gadać i na boisku i poza to zacznij wreszcie grać a nie tylko pozorować grę i grać alibi to najbliższego do tyłu i przyklejać się do obrońców rywala żeby przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł aby do ciebie podać! Parodysta!

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Z mojego fachowego punktu widzenia za wcześnie na męską rozmowę w szatni. To dopiero 3 przegrane mecze. Męska rozmowa powinna odbyć się po czterech.

odpowiedz
Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Panie Pawle, jutro Wielki Poniedziałek, pojutrze Wielki Wtorek, potem znana Panu Wielka Środa. Proszę zaszczepić w kolegach ambicję i wiarę i codziennie walczyć o lepszą Legię.

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.