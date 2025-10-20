Legioniści przekazali 400kg karmy do schroniska

Przy okazji kilkugodzinnej wizyty legioniści posprzątali boksy dla psów i innych zwierzaków, wyczyścili i wymienili wodę w dwóch 1000-litrowych zbiornikach dla kaczek i łabędzi, posprzątali teren z zalegających przedmiotów i materiałów budowlanych, wyprowadzili 15 psów na spacer, zrobili tymczasową zagrodę dla poszkodowanych po wypadkach saren i wykonali wiele innych drobnych czynności.



"W tym miejscu należą się ogromne podziękowania dla każdej osoby, która wsparła naszą zbiórkę oraz szczególnie dla kolegów z innych grup: Pomorscy Legioniści, Zapisujący, Wielkopolscy Legioniści, Podkarpaccy Legioniści, Legijny Targówek, Grochów Fanatyczny, Dobrzy Ludzie, FC Częstochowa, Wawerscy Legioniści, Legijne Piaseczno, Krewcy Legioniści oraz Old Fashion Man Club" - informują Białołęccy Legioniści.





Krótką relację video z wizyty legionistów można obejrzeć TUTAJ.



