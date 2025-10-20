REKLAMA
Legioniści przekazali 400kg karmy do schroniska

Bodziach, źródło: Legionisci.com
Białołęccy Legioniści raz drugi organizowali zbiórkę karmy dla psów i kotów, a następnie przekazali ok. 400 kilogramów karmy do schroniska Fundacji Wzajemnie Pomocni. Legioniści podarowali ponadto kilka reklamówek żołędzi, kasztanów i kilka worków koców, prześcieradeł i innych materiałów, które przydają się w codziennej pracy w schronisku.

 


Przy okazji kilkugodzinnej wizyty legioniści posprzątali boksy dla psów i innych zwierzaków, wyczyścili i wymienili wodę w dwóch 1000-litrowych zbiornikach dla kaczek i łabędzi, posprzątali teren z zalegających przedmiotów i materiałów budowlanych, wyprowadzili 15 psów na spacer, zrobili tymczasową zagrodę dla poszkodowanych po wypadkach saren  i wykonali wiele innych drobnych czynności. 

"W tym miejscu należą się ogromne podziękowania dla każdej osoby, która wsparła naszą zbiórkę oraz szczególnie dla kolegów z innych grup: Pomorscy Legioniści, Zapisujący, Wielkopolscy Legioniści, Podkarpaccy Legioniści, Legijny Targówek, Grochów Fanatyczny, Dobrzy Ludzie, FC Częstochowa, Wawerscy Legioniści, Legijne Piaseczno, Krewcy Legioniści oraz Old Fashion Man Club" - informują Białołęccy Legioniści.

Krótką relację video z wizyty legionistów można obejrzeć TUTAJ.




