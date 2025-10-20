Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi pewnie pokonali Wisłę Kraków 3-1. Juniorzy młodsi wygrali 4-1 z Koroną Kielce, utrzymując prowadzenie w tabeli grupy I CLJ U17.Legia U16 zajęła 2. miejsce w turnieju Deyna Cup. W Ekstralidze U15 legioniści pokonali 4-1 Naprzód Brwinów. Juniorzy starsi LSS ulegli wysoko Zniczowi II Pruszków, a zxespół U14 LSS uległ 0-6 FC Lesznowola. ZespółU15 LSS wygrał 5-3 z BVB Academy. Grały również młodsze roczniki Akademii i LSS. Więcej informacji wkrótce.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 3-1 (3-1) Wisła Kraków

1-0 33 min. Maciej Ruszkiewicz b.a.

2-0 40 min. Szymon Piasta (as. Jakub Gliwa)

3-0 42 min. Szymon Piasta (as. Maciej Ruszkiewicz)

3-1 44 min. Konrad Furman





Legia: Jan Bienduga - Bartosz Korżyński [09], Franciszek Pollok (80' Maksymilian Dołowy), Mateusz Lauryn – Daniel Foks (60' Dawid Foks), Maciej Ruszkiewicz, Filip Przybyłko (Kpt), Eryk Mikanowicz – Szymon Piasta [09], Dawid Nos (38' Jan Kniat), Jakub Gliwa [09](68' Stanisław Kubiak)

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor i Dominik Ciarkowski





1 liga mazowiecka U18: Legia Soccer Schools U18 0-8 (0-2) Znicz Pruszków '08

Miłosz Jagieło i Mikołaj Kwiatkowski po 3, Kamil Pawłowski, Karol Wachowski.





CLJ U17 (2009 i mł.): Korona Kielce 1-4 (0-1) Legia Warszawa

0-1 25 min. Wiktor Zugaj as. (Edouard von Brandt-Etchemendigaray)

0-2 47 min. Tymoteusz Leśniak (as.Vu Hoang Nguyen)

1-2 70 min. Kacper Małek

1-3 78 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (as.Daniił Pyłypczuk)

1-4 85 min. Vu Hoang Nguyen b.a.





Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10], Marek Suchodół [10](85' Jarosław Kuc [`10]) - Wiktor Zugaj, Hoang Nguyen (85' Szymon Siekaniec [10]), Marcel Laszczyk [10], Tymoteusz Leśniak [10] - Igor Brzeziński [10](81' Jan Rodak), Daniił Pylypczuk (85' Dawid Mastalski), Edouard von Brandt-Etchemendigaray (79' Xavier Dąbkowski [10])

Trener: Jakub Renosik, II trenerzy: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





Turniej "Warsaw Deyna Cup 2025 " (rocznik 2010 i mł.):





Mecze Legii U16 na turnieju:





Legia U16 7-0 Wisła Kraków London

1-0 2 min. Adrian Pućka (as. Artur Szmyt)

2-0 13 min. Filip Kwiecień

3-0 13 min. Adrian Pućka (as. Igor Lechecki)

4-0 13 min. gr.testowany (as. Artur Szmyt)

5-0 20 min. Bartosz Przybyłko (as. Artur Szmyt)

6-0 23 min. Kacper Kwiatkowski (as. Jan Szybicki)

7-0 30 min. Jan Szybicki





Legia U16 1-0 Jagiellonia Białystok

1-0 20 min. Dawid Rodak (karny na Adrianie Pućce)





Legia U16 3-0 Slavia Praga

1-0 12 min. Adrian Pućka (as. Aleksander Dąbrowski)

2-0 20 min. Aleks Rzepkowski

3-0 33 min. Jan Szybicki (as. Xavier Dąbkowski)





Półfinał:

Legia U16 2-1 Lech Poznań

1-0 Filip Kwiecień

2-0 Filip Kwiecień

2-1 Antoni Balcer





Final turnieju:

Slavia Praga 1-1 (karne 5:4) Legia U16

1-0 Tobiáš Michalčik

1-1 Adrian Pućka





Legia: Błażej Ślazyk, Jan Nowicki [11] - Mikołaj Maćkowiak, Tytus Mendakiewicz [11], Szymon Siekaniec, Marek Suchodół, Artur Szmyt, Igor Lechecki, Aleksander Dąbrowski [11], Aleksander Badowski, Xawier Dąbkowski, Filip Kwiecień,Adam Łukasiewicz, Dawid Rodak, Aleks Rzepkowski, Jan Szybicki, Bartosz Przybyłko, Adrian Pućka, Kacper Kwiatkowski [11], Kajetan Zaliwski [11]

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki





Legia U16 (2010 i mł.) wystąpiła na turnieju Deyna Cup rozgrywanym na obiektach Hutnika Warszawa. Przez fazę grupową legioniści przeszli bez straty punktów, a w półfinale pokonali 2-1 Lecha Poznań. W finale spotkali sie z przeciwnikiem grupowym - Slavią Praga. Tym razem Czesi stawili większy opór i do rozstrzygniecia rywalizacji potrzebne był rzuty karne, które lepiej wykonywali gracze z Pragi. Na otwarcie łez warszawianom pozostał tytuł króla strzelców dla Adriana Pućki.





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 4-1 Naprzód Brwinów 2011

1-0 4 min. Szymon Wlazło (as. Stanisław Głębowski)

2-0 10 min. Nikodem Staroń (as. Michał Har)

2-1 43 min. Mateusz Bagiński

3-1 50 min. Stanisław Głębowski b.a.

4-1 57 min. Stanisław Maisiuk (as. Nikodem Staroń)





Legia: Gabriel Magdziak [2011], Adam Dobrowolski - Antoni Strąk, Ignacy Silski, Stanisław Głębowski [2011], Karol Grzyb, Szymon Wlazło [2011], Michał Har, Nikodem Staroń, Mateusz Krzyczmonik, Aleksander Kocot, Karol Konieczny [2011] oraz: Oskar Marzec, Łukasz Stankiewicz, Adam Smoła, Krzysztof Opanowski, Igor Arkuszewski, Stanislav Maisiuk [2011], Natan Turniak, Klaudiusz Półtorak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





1 liga okr. U15: Legia Soccer Schools U15 5-3 BVB Academy WBS Warszawa '11





1 liga okr. U14: FC Lesznowola 6-0 Legia Soccer Schools U14





Liga U12, gr.12. (2014 i mł.): Legia Soccer Schools U12 - Agrykola Warszawa 2014





Strzały (celne) : LSS 27 (11) - Agrykola 13 (7)





Legia Soccer Schools:Franciszek Gawroński, Adam Urbański, Jerzy Wieteska, Brunon Antol, Mikolaj Staniak, Leon Bilski, Jan Grunas, Dawid Kopałka, Ignacy Gęsiarz, Filip Kawalec, Maksymilian Konieczny, Tomsz Suława, Leon tomczyk, Adam Wiśniewski, Tadeusz Wołyniec, Kazimierz Zabłocki

Trener: Kacper Gołębiowski, II trener: Klaudia Karwacka





Po raz piąty w tej rundzie mecz legionistów z rocznika 2014 okazał się być thrillerem trzymajacym w napięciu do ostatnich minut, gdzie decydował ten jeden, jedyny gol różnicy. Stawka meczu (teoretycznie oba zespóły miały jeszcze szanse na awans do baraży) chyba troszkę pętała nogi zawodników, więc o bramki z obu stron długo było trudno. Nie brakowało za to trafień w poprzeczki. Nie pomagały obu drużynom w tworzeniu płynnych akcji fatalne warunki atmosferyczne i piłka zatrzymująca się w kałużach. Ale po dzisiejszym meczu wszystko wskazuje na to, że chłopcy z LSS będą mieli niedługo okazję zagrać w 2-rundowych barażach o 1 ligę U12 przeciwko jednemu ze zwyciezców pozostałych 31 grup eliminacyjnych.





Liga U11 (2015 i mł.): Legia U11 - RKS Ursus 2015

Liga U11 (2015 i mł.): Legia U11B - KS Delta Warszawa 2015

Legia U11 rozegrała w czwartek, w podziale na 2 składy,mecze ligowe U11 z Ursusem i Deltą. Delta całkiem mocno postawiła się "Zielonym",podczas gdy "Biali" w 1 poł. calkiem dobrze poradzili sobie z mocnym Ursusem,który jednak też "pokazał pazurki" tuż po przerwie.





Legia 55(40)- Ursus 16(12)

Legia 30(18)-Delta 21(14)







