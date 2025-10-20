Boks
Legioniści powalczą w międzynarodowym PP
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Dziewięcioro pięściarzy Legii rozpoczyna w Sokółce rywalizację w Międzynarodowym Pucharze Polski do lat 15 i 17. W kat. U-17 walczyć będą: Wiktor Fokt (kat. -50kg), Mateusz Piskorz (-50kg), Franciszka Wojcińska (-54kg), Borys Kaczmarek (-65kg), Maciej Kowalczyk (-70kg) i Antoni Bal (-80kg). W kat. U-15 rywalizować będą: Bronisław Wojciński (kat. 44-46kg), Oskar Małecki (-57kg) oraz Jakub Knyziak (-63kg). Zawody potrwają do 26 października.
