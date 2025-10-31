fot. Woytek / Legionisci.com
31.10-2.11: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Niedzielny mecz Widzew - Legia rozegrany zostanie bez naszego udziału ze względu na zakaz wyjazdowy. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych koszykarzy na meczu z Anwilem - początek o 20:15 w hali na Bemowie. Transmisja na Polsacie Sport. W niedzielę ostatni domowy mecz w tym roku zagrają rugbiści Legii, którzy na stadionie przy Wawelskiej 5 zmierzą się z Arką Rumia.




Rozkład jazdy:
31.10 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - Chojniczanka Chojnice 
01.11 g. 20:15 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
02.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Broń Radom [LTC]
02.11 g. 12:00 Olimpia Elbląg - Wisła II Płock
02.11 g. 14:00 Legia Warszawa - Arka Rumia [rugby]
02.11 g. 14:00 Młode Żubry Białystok - Legia II Warszawa [kosz]
02.11 g. 16:00 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Legia Warszawa [futsal]

02.11 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Polonia Środa Wielkopolska [piłka nożna kobiet, LTC]
02.11 g. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa
03.11 g. 18:00 Lechia Gdańsk - Radomiak Radom




