Legioniści wykleili bajkową tapetę na suficie szpitala w Dziekanowie

Wtorek, 21 października 2025 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie po raz pierwszy zaprojektowali i położyli tapetę na suficie, co zwiastował nagrany przez nich w ostatnim czasie film. Tapeta z bajkowymi postaciami wraz z legijnymi akcentami położona została na suficie sali ćwiczeń Oddziału Rehabilitacji Dziennej Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. "Dzieci, które ćwiczą w tej sali, zazwyczaj leżą - będą mogły przenieść się do podwodnego świata i spotkać bohaterów z różnych bajek" - relacjonują legioniści.



