Tenis
Wyniki Stankiewicz w Lexus British Pro Series
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Tenisistka Legii, Monika Stankiewicz wzięła udział w turnieju ITF W35 Lexus British Pro Series 2025 w Edgbaston, dzielnicy Birmingham. W pierwszej rundzie turnieju głównego legionistka przegrała z turniejową siódemką, Antonią Schmidt z Niemiec 2-6, 6-4, 1-6.
W przyszłym tygodniu Stankiewicz prawdopodobnie wystąpi w turnieju ITF W75 w Hamburgu.
