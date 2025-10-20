Wojciech Tomaszewski - fot. Bodziach
Koszykówka

Debiut Tomaszewskiego w Legii

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Blisko siedem miesięcy trwała przerwa Wojciecha Tomaszewskiego w oficjalnych meczach. Zawodnik zadebiutował w barwach Legii Warszawa w niedzielnym spotkaniu z Czarnymi Słupsk i zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W ciągu 7:43 min. na parkiecie trafił oba rzuty z gry - trójkę z rogu, a także zaliczył efektowny atak po linii końcowej zakończony wsadem nad obrońcą ze Słupska. Ponadto w debiucie z eLką na piersi zaliczył po jednej asyście, zbiórce i przechwycie.



Ostatni mecz rozegrał 21 marca tego roku w barwach ekipy z Torunia przeciwko Anwilowi. Z powodu kontuzji 23-letni skrzydłowy pauzował długo. Legia podpisując kontrakt z Tomaszewskim liczyła się z tym, że rehabilitacja gracza jeszcze chwilę potrwa i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego dopiero po kilku tygodniach rozgrywek. Już przed tygodniem, podczas wyjazdowego spotkania Legii z Twardymi Piernikami, Tomaszewski był gotowy do gry. Wówczas trenerzy Legii uznali, że lepiej poczekać jeszcze kilka dni na pierwszy po dłuższej przerwie występ zawodnika. Ten nastąpił w ostatni weekend. Z kolei w najbliższą środę Tomaszewski będzie miał szansę na premierowy występ w rozgrywkach Ligi Mistrzów.




