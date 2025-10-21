Koszykówka

Zapowiedź meczu BCL z Heidelbergiem

Wtorek, 21 października 2025 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

W Bundeslidze najbliższy rywal Legii z bilansem 0-4 zajmuje miejsce 16., tuż nad strefą spadkową. Dotychczasowe mecze przegrywali różnicą kilku punktów. Najwyżej - jedenastoma punktami przegrali z Rostock Seawolves - drużyną prowadzoną przez Przemysława Frasunkiewicza, w której występuje m.in. brat naszego kapitana, Łukasz Kolenda. Wydaje się więc, że skauting przed środowym meczem powinien być łatwiejszy, co oczywiście nie znaczy, że legionistów czeka łatwe zadanie. Przekonał się o tym litewski Rytas, który przed tygodniem stracił tu punkty. W pierwszym występie BCL, w greckim Patras, po słabym początku zespołu z Niemiec, w końcówce niewiele brakowało, by odrobili kilkunastopunktową przewagę.







USC Heidelberg założony został w 1952 roku. Obecnie, od 2012 roku występuje jako MLP Academics Heidelberg. Na swoim koncie ma 9 tytułów mistrza Niemiec (oraz 7 wicemistrzostw), choć wszystkie wywalczone zostały dekady temu (lata 1957–1962, 1966, 1973 i 1977). Podobnie z dwoma Pucharami Niemiec wywalczonymi w latach 1977 i 1978. Później nie było już tak kolorowo. Do najwyższej klasy rozgrywkowej, tj. Bundesligi zespół awansował w sezonie 2020/21. W pierwszym sezonie po awansie zajęli dopiero 15. miejsce, później były miejsca 12. oraz 16. Dopiero miniony sezon był naprawdę udany w wykonaniu klubu z Heidelbergu, bowiem zajęli w rozgrywkach trzecie miejsce i to właśnie dzięki temu zadebiutowali w europejskich pucharach. Sezon zasadniczy skończyli na piątej lokacie, w play-off wyeliminowali Niners Chemnitz (3:1), a następnie musieli uznać wyższość późniejszego mistrza i uczestnika Euroligi, Bayernu Monachium, z którym przegrali półfinałową batalię 1:3.







Od 2024 roku rolę pierwszego trenera pełni Fin, Danny Jansson, który zastąpił na tym stanowisku Ingo Freyera. Pełni on jednocześnie funkcję asystenta reprezentacji Finlandii. Wcześniej przez kilka lat pracował w Tigers Tübingen, z którym wygrał ProA (drugi poziom rozgrywkowy w Niemczech) w roku 2022, ale klub nie otrzymał licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.



Pierwszoplanową rolę w zespole odgrywa Marcus Weathers - skrzydłowy, który w poprzednim sezonie występował na polskich parkietach w Treflu Sopot. Obecnie jego rola jest nawet większa, a w ciągu 24 min. na boisku notuje 8.8 pkt. i 6.3 zb. Legioniści nie muszą się obawiać jego rzutu z dystansu, a i skuteczność z linii rzutów wolnych mocno kuleje (obecnie 50%, w ostatnim sezonie skromne 63.2%). Najlepszym strzelcem Heidelbergu w rozgrywkach BCL jest grający na pozycji rzucającego obrońcy DJ Horne. Przeciwko Grekom zdobył 22 pkt., w spotkaniu z Rytasem - 33 pkt. (w 28 min.), trafiając 6/9 za 3 pkt. Parę dni wcześniej zdobył 22 pkt. w przegranym meczu z Rostock Seawolves, trafiając wówczas 4/9 za 3. Drugi sezon w tym klubie występuje Micheal Weathers, który może pochwalić się średnimi statystykami na poziomie 13.8 pkt., 5 as. i 3.8 zb. W BCL ma na swoim koncie średnio 7.5 asysty. Zawodnikiem, który po udanym poprzednim sezonie pozostał w MLP jest Osun Osunniyi. Pierwszy sezon w Europie rozgrywa skrzydłowy Dusan Neskovic, który w ostatnich latach grał w NCAA w Dartmouth Big Green oraz Richmond Spiders.



Blisko 20 min. w BCL na parkiecie spędza Marcel Keßen, zdobywający 8.5 pkt., który grozi rzutem z dystansu, a i nieźle zbiera, szczególnie na atakowanej tablicy. Na pozycji silnego skrzydłowego coraz większą rolę odgrywa Samuell Williamson, sprowadzony przed sezonem z holenderskiego Heroes Den Bosch.







Zespół z Heidelbergu swoje mecze rozgrywa obecnie w 5-tysięcznej hali SNP Dome - pierwszy mecz w tym obiekcie rozegrali w marcu 2021 roku. Obiekt charakteryzuje się tym, że trybuny znajdują się naprawdę bardzo blisko parkietu. Wcześniej grali w wysłużonym obiekcie, Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. Jako ciekawostkę można dodać, że w grudniu 2022 roku, jednorazowo zagrali spotkanie z Bayernem w SAP Arenie w Mannheim (20km od Heidelbergu), które obejrzało 10 454 widzów - to nowy rekord frekwencji na meczach tej drużyny. Samo miasto leżące w rejencji Karlsruhe, u podnóża góry Königstuhl, ma 162 tys. mieszkańców i powierzchnię 108 km².



Legia w Orlen Basket Lidze radzi sobie na razie doskonale, pewnie pokonując kolejnych przeciwników. W Lidze Mistrzów nasza gra oceniana są pozytywnie, ale brak wygranych w ogóle nie cieszy legionistów. Ci chcą awansować do kolejnego etapu rozgrywek BCL, bo na pewno stać ich na to. By jednak przejść od słów do czynów, potrzebna będzie wygrana w Heidelbergu, szczególnie wobec ostatniego zwycięstwa Niemców z Rytasem. Szansę na debiut w rozgrywkach BCL będzie miał Wojciech Tomaszewski, który w spotkaniu z Czarnymi wrócił do gry po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją i żmudną rehabilitacją. W debiucie z eLką na piersi nasz skrzydłowy pokazał się z bardzo dobrej strony i na pewno będzie chciał wywalczyć jak najwięcej minut. Na razie w BCL kluczowymi postaciami w naszym składzie są Graves, Pluta oraz Hunter. W meczu przeciwko Promitheas Patras zdecydowanie krócej na boisku przebywał Matthias Tass - estoński środkowy, który miał już okazję grać w Lidze Mistrzów w zespole z Ostendy, będzie chciał pokazać, że jest w stanie pomóc Legii w strefie podkoszowej w rywalizacji na wysokim europejskim poziomie.



fot. christian buck

Koszykarze Legii do Niemiec udali się we wtorek. Najpierw podopiecznych Heiko Rannuli czeka lot do Frankfurtu nad Menem, skąd autokarem udadzą się w około godzinną podróż (ok. 90km) do Heidelbergu. Tam też odbędą dzisiaj trening w porze meczu, a jutro rano będą mieli okazję raz jeszcze poćwiczyć przed trzecim ich występem w grupie A Basketball Champions League.



Bilety na mecz można kupować TUTAJ. Ceny wejściówek, w zależności od sektora, dostępne są od 5 do 80 euro. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30, a bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w TVP Sport.



MLP ACADEMICS HEIDELBERG

Liczba wygranych/porażek: 2-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,5 / 86,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,0%



Skład: Michael Flowers, DJ Horne, Micheal Weathers, Noah Koch (rozgrywający), Kevin McClain, Niklas Würzner, Erol Ersek, Josia Gentischer, Dominic Vengert (rzucający), Marcus Weathers, Dusan Neskovic, Paul Zipser, Samuell Williamson, Mateo Seric (skrzydłowi), Osun Osunniyi, Marcel Kessen (środkowi)

trener: Danny Jansson, as. Carlo Finetti, Serena Benavente



Najwięcej punktów: DJ Horne śr. 27.5 pkt., Michael Weathers 10.0, Marcus Weathers 9.5.



Przewidywana wyjściowa piątka: DJ Horne, Micheal Weathers, Marcus Weathers, Dusan Neskovic, Osun Osunniyi.



Wyniki: Rasta Vechta (w, 86:76), Science City Jena (d, 83:87), BV Chemnitz 99 (d, 83:90), Promitheas Patras (w, 89:83), Rostock Seawolves (w, 90:79), Rytas Wilno (d, 92:83), MHP Riesen Ludwigsburg (d, 82:73).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 3-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 74,5 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,3%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Jayvon Graves 18.5, Andrzej Pluta 17.0, Shane Hunter 12.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Matthias Tass.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76).



Termin meczu: środa, 22 października 2025 roku, g. 18:30

Adres hali: Heidelberg, Carl-Friedrich-Gauß-Ring 16 (SNP Dome)

Ceny biletów: 5, 10, 13, 17, 23, 27, 33, 38, 44, 55, 80 euro

Pojemność hali: 5000 miejsc

Transmisja: TVP Sport



Autor: Marcin Bodziachowski



