Boks

PLB: CKB Potężnie Ciechocinek 10-8 Legia Warszawa

Piątek, 24 października 2025 r. 22:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarze Legii Warszawa przegrali pierwszy mecz w Polskiej Lidze Boksu. W 11. kolejce legioniści przegrali na wyjeździe (w hali LO im. Stanisława Staszica) z CKB Potężnie Ciechocinek 8:10, a o wyniku decydowała ostatnia walka, w której Oskar Kopera przegrał niejednogłośną decyzją sędziów z Pawłem Wardynem.

Legia po walce w kt. -80kg wygranej przez Bohdana Gorgola prowadziła 8:6. Ale trzy ostatnie walki zakończyły się zwycięstwami gospodarzy. Szczególnie zacięte były dwie ostatnie, w których sędziowie nie byli zgodni co do końcowego wyniku.



Pomimo porażki Legia z bilansem 10-1 wciąż jest liderem rozgrywek i faworytem do mistrzostwa Polski. Najbliższy mecz legioniści rozegrają w niedzielę, 9 listopada o 20:10 przed własną publicznością z Concordią Knurów. W dwóch ostatnich kolejkach czekają nas mecze wyjazdowe.



PLB: CKB Potężnie Ciechocinek 10-8 KB Legia Warszawa

kat. -55kg: Omid Ahmadisafa 1:2 Nikolas Pawlik (0:2)

kat. -60kg: Wiktor Osowicki 3:0 Jakub Skuza (2:0)

kat. -65kg: Wadim Konszewicz 1:2 Bartłomiej Rośkowicz (0:2)

kat. -70kg: Kamil Boussehaba 0:3 Mateusz Grejber (0:2)

kat. -75kg: Mateusz Urban 2:1 Rami Kiwan (2:0)

kat. -80kg: Aleks Urbański 0:3 Bohdan Gorgol (0:2)

kat. -85kg: Filip Mazurkiewicz 3:0 Tomasz Rios Turek (2:0)

kat. -90kg: Mateusz Bereźnicki 2:1 Alexey Sevostyanov (2:0)

kat. +90kg: Paweł Wardyn 2:1 Oskar Kopera (2:0)











