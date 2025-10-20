Media: Iordanescu wyraził gotowość rozwiązania kontraktu

Po trzeciej porażce z rzędu wiele osób domaga się zwolnienia Edwarda Iordanescu z funkcji trenera Legii Warszawa. Jak informuje goal.pl, szkoleniowiec uznał, że dobro drużyny jest na pierwszym miejscu, a także wziął odpowiedzialność za wyniki i wyraził gotowość rozwiązania kontraktu.



Takiego rozwiązania podobno nie chcą jednak szefowie klubu, którzy uznali, że zmiana szkoleniowca w tym momencie to nie jest dobry pomysł.





Sytuacja może się jednak szybko zmienić, bo już w czwartek Legię czeka ważny mecz w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck, a w niedzielę prestiżowe ligowe spotkanie z Lechem Poznań.



