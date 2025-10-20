Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Media: Iordanescu wyraził gotowość rozwiązania kontraktu

źródło: goal.pl

Po trzeciej porażce z rzędu wiele osób domaga się zwolnienia Edwarda Iordanescu z funkcji trenera Legii Warszawa. Jak informuje goal.pl, szkoleniowiec uznał, że dobro drużyny jest na pierwszym miejscu, a także wziął odpowiedzialność za wyniki i wyraził gotowość rozwiązania kontraktu. 



 


Takiego rozwiązania podobno nie chcą jednak szefowie klubu, którzy uznali, że zmiana szkoleniowca w tym momencie to nie jest dobry pomysł.


Sytuacja może się jednak szybko zmienić, bo już w czwartek Legię czeka ważny mecz w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck, a w niedzielę prestiżowe ligowe spotkanie z Lechem Poznań. 




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (16)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Legionista - 15 minut temu, *.net.pl

jak szczur z tonącego okrętu ...

odpowiedz
Żona Barnaby - 24 minuty temu, *.orange.pl

Też mi poświęcenie. Zamiast pracować dostałby odprawę z góry. Idzie na łatwiznę, gdzie się tylko da, a drużynę ma gdzieś. Najgorszy trener w XXI wieku na pewno, a może nawet dłużej.

odpowiedz
Getter - 24 minuty temu, *.play.pl

widać że nic z tego nie będzie jeżeli by Rumun został

odpowiedz
Michał - 25 minut temu, *.plus.pl

Jeśli odejdzie to powinni postarać się o Pana Adama Nawałkę. Myślę że byłby to dobry trener na naszą Legię.

odpowiedz
Draper - 26 minut temu, *.play.pl

po co trzymać gościa jak widać że nic z tego nie będzie; dalej będzie już tylko gorzej w tym stanie
nie ma co męczyć siebie ludzi związanych z klubem kibiców

odpowiedz
Darek - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

Vuko ratuj.

odpowiedz
Bronek 49 - 29 minut temu, *.vectranet.pl

Szefowie klubu czekają na czwartą i piątą porażke bo z taką grą to nie mają szans

odpowiedz
Olomanolo - 38 minut temu, *.play-internet.pl

A kto na jego miejsce ???? Znowu Vuko ?????

odpowiedz
(L) - 38 minut temu, *.vectranet.pl

Vuko już czeka na przejęcie Legi

odpowiedz
sixx - 42 minuty temu, *.78.174

Klub-mem XDDDD

odpowiedz
(L)eon - 42 minuty temu, *.centertel.pl

Całym złem które trawi Legię jest Mioduski.

odpowiedz
Lopez - 43 minuty temu, *.vectranet.pl

To już pewne Mistrzostwa nie będzie

odpowiedz
Mateusz z Gór - 44 minuty temu, *.orange.pl

Jeżeli to prawda, to gość jest honorowy. I to się ceni👍

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 7 minut temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Honorowy, bo chce uciec za odprawą? Oj, Barnaba...

odpowiedz
Żmija - 48 minut temu, *.vectranet.pl

To miło z jego strony. Ja bym skorzystał i zatrudnił Darka Wdowczyka - facet ma twardą rękę i panienki albo nauczą się zapi..ać albo będą zwiedzać Mazowsze i Podlasie z rezerwami. Dodatkowo swój chłop, który Legii nigdy nie traktował jak zwykłego zakładu pracy.

odpowiedz
Chudy Grubas - 50 minut temu, *.t-mobile.pl

Ehhh, czyli trener już widzi że nie odpali z tą drużyną, ale klub go nie zwolni bo nie ma nikogo na jego miejsce.
Podwójna czarna duqa.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.