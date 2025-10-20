Koszykówka

Terminy grudniowych meczów Legii

Poniedziałek, 20 października 2025 r. 17:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładne terminy meczów koszykarzy Legii do końca bieżącego roku. Legioniści ten rok zakończą występami z Miastem Szkła Krosno (23 grudnia) na Bemowie oraz w Gdyni przeciwko AMW Arce (niedziela, 28 grudnia). Rok 2026 rozpoczniemy z kolei od domowego meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza, który będzie miał miejsce w niedzielę, 4 stycznia o 12:30 w naszej hali na Bemowie.

Do końca roku czeka nas jeszcze 15 meczów, w tym cztery w Lidze Mistrzów.



Terminy najbliższych meczów Legii:

22.10 (ŚR) g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa [TVP Sport]

25.10 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. [Youtube]

01.11 (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [Polsat Sport 2]

05.11 (ŚR) g. 19:00 Promitheas Patras - Legia Warszawa [TVP Sport]

09.11 (ND) g. 17:30 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

14.11 (PT) g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

18.11 (WT) g. 18:00 Legia Warszawa - Rytas Wilno [Torwar, TVP Sport]

23.11 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [Polsat Sport 2]

06.12 (SO) g. 15:00 Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot [Youtube]

13.12 (SO) g. 17:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg [Torwar, TVP Sport]

20.12 (SO) g. 18:00 Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa [Youtube]

23.12 (WT) g. 19:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [Youtube]

28.12 (ND) g. 12:30 AMW Arka Gdynia - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

04.01 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [Polsat Sport 2]



