- fot. Bodziach
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Terminy grudniowych meczów Legii

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładne terminy meczów koszykarzy Legii do końca bieżącego roku. Legioniści ten rok zakończą występami z Miastem Szkła Krosno (23 grudnia) na Bemowie oraz w Gdyni przeciwko AMW Arce (niedziela, 28 grudnia). Rok 2026 rozpoczniemy z kolei od domowego meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza, który będzie miał miejsce w niedzielę, 4 stycznia o 12:30 w naszej hali na Bemowie. 



Do końca roku czeka nas jeszcze 15 meczów, w tym cztery w Lidze Mistrzów.

Terminy najbliższych meczów Legii:
22.10 (ŚR) g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa [TVP Sport]
25.10 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. [Youtube]
01.11 (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [Polsat Sport 2]
05.11 (ŚR) g. 19:00 Promitheas Patras - Legia Warszawa [TVP Sport]
09.11 (ND) g. 17:30 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
14.11 (PT) g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
18.11 (WT) g. 18:00 Legia Warszawa - Rytas Wilno [Torwar, TVP Sport]
23.11 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [Polsat Sport 2]
06.12 (SO) g. 15:00 Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot [Youtube]
13.12 (SO) g. 17:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg [Torwar, TVP Sport]
20.12 (SO) g. 18:00 Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa [Youtube]
23.12 (WT) g. 19:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [Youtube]
28.12 (ND) g. 12:30 AMW Arka Gdynia - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
04.01 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [Polsat Sport 2]




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.