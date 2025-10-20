REKLAMA
Zapisy na wyjazd do Celje

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed niedzielnym meczem z Lechem prowadzone będą zapisy na bilety na wyjazdowy mecz Legii w Lidze Konferencji ze słoweńskim NK Celje. Spotkanie odbędzie się 6 listopada o 18:45. 



 


Zapisy prowadzone będą w godzinach 18:30 - 19:30 w SportsBarze Ł3. Cena biletu wynosi 30 euro, a oprócz ww. opłaty należy podać imię, nazwisko, PESEL, nr paszportu/dowodu oraz nr telefonu.




