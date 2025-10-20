REKLAMA
Podcast Legioniści Na Fali (odc. 25): Co dalej z Iordanescu?

Kamil Dumała i Woytek, źródło: Legionisci.com

Garść spostrzeżeń po ostatnich meczach Legii, analiza gry drużyny pod wodzą  Edwarda Iordanescu. Czy jest sens kontynuowania współpracy z rumuńskim szkoleniowcem? Na 25. odcinek podcastu "Legioniści Na Fali" zapraszają Woytek i Kamil Dumała.




Podcastu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.



POSŁUCHAJ NA SPOTIFY




KANAŁ RSS PODCASTU "LEGIONIŚCI NA FALI"


SONDAJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


Komentarze (7)

Lamus - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

Tylko mistrzostwo .....
A może coś mi się popie.....

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 9 godzin temu, *.plus.pl

https://forum.legionisci.com/forum/g%C5%82%C3%B3wny-dzia%C5%82/legia-warszawa/11866-mariusz-rumak

Można odświeżyć temat nowego trenera! 😎

Koneser polskiej piłki klubowej - 10 godzin temu, *.plus.pl

Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂
I pamiętajcie: Liczy się tylko mistrzostwo! 😃

super sonda, ponad połowa uważa że ten niewyspany maruda jest ok - 11 godzin temu, *.vodafone-ip.de

to że 90% społeczeństwa to idioci nie było tak do końca wiadomo do momentu powszechnego dostępu do internetu

wszyscy kibice innych drużyn, którzy nienawidzą Legii chcą aby ten jełop był jak najdłużej trenerem bo mają gwarancję wygranych, okazuje się że nie są jedynymi

Wyjdź - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl

@super sonda, ponad połowa uważa że ten niewyspany maruda jest ok: ty idioto 🤣🤣🤣

Kibic Legii od 1975 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl

Mioduski to oszust, więc to co on mówi to mozna o kant d..y potłuc.

Mateusz z Gór - ulubiony forumowicz Barnaby - 11 godzin temu, *.orange.pl

Jak to co dalej? Wypie...lescu!

