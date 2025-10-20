Podcast Legioniści Na Fali (odc. 25): Co dalej z Iordanescu?

Podcastu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube , na Spotify i innych platformach podcastowych.

Garść spostrzeżeń po ostatnich meczach Legii, analiza gry drużyny pod wodzą Edwarda Iordanescu. Czy jest sens kontynuowania współpracy z rumuńskim szkoleniowcem? Na 25. odcinek podcastu "Legioniści Na Fali" zapraszają Woytek i Kamil Dumała.

Lamus - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tylko mistrzostwo .....

A może coś mi się popie..... odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 9 godzin temu, *.plus.pl https://forum.legionisci.com/forum/g%C5%82%C3%B3wny-dzia%C5%82/legia-warszawa/11866-mariusz-rumak



Można odświeżyć temat nowego trenera! 😎 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 10 godzin temu, *.plus.pl Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂

I pamiętajcie: Liczy się tylko mistrzostwo! 😃 odpowiedz

super sonda, ponad połowa uważa że ten niewyspany maruda jest ok - 11 godzin temu, *.vodafone-ip.de to że 90% społeczeństwa to idioci nie było tak do końca wiadomo do momentu powszechnego dostępu do internetu



wszyscy kibice innych drużyn, którzy nienawidzą Legii chcą aby ten jełop był jak najdłużej trenerem bo mają gwarancję wygranych, okazuje się że nie są jedynymi odpowiedz

Wyjdź - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @super sonda, ponad połowa uważa że ten niewyspany maruda jest ok: ty idioto 🤣🤣🤣 odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Mioduski to oszust, więc to co on mówi to mozna o kant d..y potłuc. odpowiedz

Mateusz z Gór - ulubiony forumowicz Barnaby - 11 godzin temu, *.orange.pl Jak to co dalej? Wypie...lescu! odpowiedz

