Podcast Legioniści Na Fali (odc. 25): Co dalej z Iordanescu?
Garść spostrzeżeń po ostatnich meczach Legii, analiza gry drużyny pod wodzą Edwarda Iordanescu. Czy jest sens kontynuowania współpracy z rumuńskim szkoleniowcem? Na 25. odcinek podcastu "Legioniści Na Fali" zapraszają Woytek i Kamil Dumała.
Podcastu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.
KANAŁ RSS PODCASTU "LEGIONIŚCI NA FALI"
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom