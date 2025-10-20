Podcast Legioniści Na Fali (odc. 25): Katastrofa. Co dalej z Iordanescu?

Podcastu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube , na Spotify (wrzucimy z opóźnieniem ze względu na awarię serwerów Spotify).

Garść spostrzeżeń po ostatnich meczach Legii, analiza gry drużyny pod wodzą Edwarda Iordanescu. Czy jest sens kontynuowania współpracy z rumuńskim szkoleniowcem? Na 25. odcinek podcastu "Legioniści Na Fali" zapraszają Woytek i Kamil Dumała.

super sonda, ponad połowa uważa że ten niewyspany maruda jest ok - 29 minut temu, *.vodafone-ip.de to że 90% społeczeństwa to idioci nie było tak do końca wiadomo do momentu powszechnego dostępu do internetu



wszyscy kibice innych drużyn, którzy nienawidzą Legii chcą aby ten jełop był jak najdłużej trenerem bo mają gwarancję wygranych, okazuje się że nie są jedynymi odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Mioduski to oszust, więc to co on mówi to mozna o kant d..y potłuc. odpowiedz

Mateusz z Gór - ulubiony forumowicz Barnaby - 56 minut temu, *.orange.pl Jak to co dalej? Wypie...lescu! odpowiedz

