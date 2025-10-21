Bez legionistów w najlepszej jedenastce 12. kolejki
Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.comW ramach 12. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa została ograna w Lubinie przez Zagłębie 1-3. Po tym spotkaniu żaden z zawodników stołecznej drużyny nie został wybrany do najlepszej "jedenastki" tej serii gier. Wśród wyróżnionych znalazł się natomiast skrzydłowy lubińskiego zespołu - Marcel Reguła.
Jedenastka 12. kolejki
Valentin Cojocaru (Pogoń) - Peter Therkildsen (Widzew), Konstandinos Sotiriu (Korona), Mauro Perković (Cracovia) - Bartosz Nowak (GKS Katowice), Marcel Reguła (Zagłębie), Dani Pacheco (Wisła), Luis Palma (Lech) - Afimico Pululu (Jagiellonia), Karol Czubak (Motor), Ilja Szkurin (GKS Katowice)
