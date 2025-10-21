Hokej

Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Wtorek, 21 października 2025 r. 09:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyny młodzieżowe hokejowej Legii rozegrały w ostatni weekend kolejne mecze ligowe. Prezentujemy wyniki oraz relacje ze wszystkich rozegranych spotkań przez nasze zespoły.

<b>JUNIOR MŁODSZY:</b>



<b>AH Legia 3-4 UKS Zagłębie Sosnowiec </b>

Bramki: Adam Jurek, Bruno Woźniak, Dennis Sydorov.



W sobotę junior młodszy rozegrał bardzo ciekawe spotkanie z UKS Zagłębie Sosnowiec. Pierwsza tercja zakończyła się remisem 1:1. Nasza drużyna straciła bramkę podczas gry w osłabieniu. Kolejna tercja kończy się takim samym wynikiem. Decydujące 20 minut rozpoczyna się od szybko straconej przez nas bramki, potem niestety kolejnej. GraliśMY do końca, za co chwała zawodnikom. Trafiamy po raz trzeci na dwie sekundy przed końcową syreną. Bardzo cieszy, że gra drużyny wygląda coraz lepiej i napawa optymizem na przyszłość.



<b>ŻAK STARSZY:</b>



<b>AH Legia 2-9 GKS Stoczniowiec Gdańsk </b>

Bramki: Stanisław Rukszan (as. Andrej Bohynik, Kacper Danielewicz), Kacper Danielewicz.



<b>AH Legia 2-18 GKS Stoczniowiec Gdańsk </b>

Bramki: Kajetan Klimas (as. Stanisław Rukszan), Stanisław Rukszan.



Miniony weekend nie należał do najbardziej udanych w wykonaniu naszej drużyny żaka starszego, wyniki niestety mówią same za siebie. Oba spotkania miały bardzo podobny przebieg. Zbyt często gubiliśmy swoje pozycje w tercji obronnej, co prowadziło do chaosu i niepotrzebnego tracenia sił w pogoni za krążkiem. Tym samym nie ułatwialiśmy zadania naszym bramkarzom, którym zdarzało się tracić widoczność krążka przez zasłonięte strzały, co z kolei skracało czas ich reakcji. We fragmentach spotkań, gdy udawało się nam przechwytywać krążek, zbyt łatwo go traciliśmy. Nasze podania zbyt często nie trafiały do adresata. Mimo tych trudnych momentów warto podkreślić ogromne zaangażowanie i chęć walki całego zespołu. Zawodnicy pokazali, że potrafią się wspierać i nie poddają się nawet w obliczu niekorzystnego wyniku. Każdy taki mecz to dla nas cenna lekcja. Wyciągamy wnioski, pracując nad błędami i z optymizmem patrząc w przyszłość. Walczymy mocno na treningach o ciągły rozwój i polepszenie gry. Wrócimy mocniejsi.



<b>ŻAK MŁODSZY:</b>

Nasi zawodnicy rozegrali w miniony weekend dwudniowy Turniej o Puchar Niepodległości w Malborku. Oprócz AH Legii zagrały także drużyny: Malborka, Sokołów Toruń, GAS Olivia i Stoczniowiec Gdańsk.



<b>AH Legia 0-4 Sokoły Toruń </b>



<b>AH Legia 18-1 Malbork </b>

Bramki: Franek Bochenek, Daniel Eysmont - po 3, Igor Siemończyk, Raman Koushyk, Danill Loban - po 2, Kacper Danielewicz, Filip Foltyn, Kajetan Gruszczynski, Mikołaj Kleniewski, Stanisław Błażejewski-Wyganowski, Kajetan Łaniewski.



<b>AH Legia 2-5 GAS Olivia </b>

Bramki: Michał Woźniak, Kajestan Gruszczyński.



<b>AH Legia 1-2 Stoczniowiec Gdańsk </b>

Bramka: Daniel Eysmont



Zawodnicy grali bardzo ambitnie we wszystkich spotkaniach, walcząc o każdy krążek od pierwszej do ostatniej minuty. Mecze z drużynami z Gdańska i Torunia były bardzo wyrównane i przy lepszej skuteczności mogły zostać rozstrzygnięte na naszą korzyść. Mimo wszystko wracamy z podniesionym czołem, mając świadomość rozegrania dobrego turnieju i wyrównanej walki.



