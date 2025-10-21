Boks

Wygrane walki Łąkowskiego i Gajowiak

Wtorek, 21 października 2025 r. 11:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy Legia Fight Club brali udział w dwóch galach w ostatnią sobotę. Wioletta Gajowiak wygrała jednogłośnie na gali Łapy Boxing Night 6, mierząc się w kat. -54kg z Martą Chrobak (SFC24 Warszawa). Z kolei Hubert Łąkowski po trudnym pojedynku znokautował rywala (Łukasza Chechłowskiego z Nowotarskiej Sekcji Boksu) w III rundzie efektownym prawym hakiem na korpus, podczas gali Koloseum Fight Arena 2.





"Mimo problemów po mocnym ciosie w drugiej rundzie i ograniczonego pola widzenia, zachował zimną krew i odwrócił losy walki. Pokazał prawdziwy charakter wojownika! Wielkie gratulacje dla naszych zawodników oraz trenerów" - relacjonuje LFC.