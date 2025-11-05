5-6.11: Rozkład jazdy

Środa, 5 listopada 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 19:00 koszykarze Legii zagrają mecz Ligi Mistrzów w greckim Patras. Transmisja w TVP Sport. Dzień później w słoweńskim Celje spotkanie Ligi Konferencji zagrają piłkarze naszego klubu. W środę o 20:00 w hali OSiR Włochy przy Gładkiej 18, futsaliści Legii zagrają ligowe spotkanie z Futsalem Leszno. Zapraszamy serdecznie, bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl

W środę o 15:00 we Włoszech rozegrany zostanie mecz rewanżowy II rundy UEFA Youth League, do którego legioniści przystąpią z 3-bramkową zaliczką z pierwszego spotkania.





Rozkład jazdy:



5.11 g. 15:00 Fiorentina - Legia Warszawa [Bagno a Ripoli]

5.11 g. 19:00 Promitheas Patras - Legia Warszawa [kosz]

5.11 g. 20:00 Legia Warszawa - Futsal Leszno [futsal, ul. Gładka 18]

6.11 g. 18:45 NK Celje - Legia Warszawa





Młodzież:

5.11 g. 12:00 Widzew Łódź '11 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul.Małachowskiego 5/7/9]

5.11 g. 17:30 Legia U10 - RKS Ursus '16 [LTC 7]

6.11 g. 17:00 Legia U12 - BVB Academy '14 [LTC 7]

6.11 g. 18:15 Dąb Wieliszew '13 - Legia U13 [Łajski, ul. gen. Wł. Sikorskiego 6]



