7-9.11: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Ł3 czeka nas mecz piłkarzy z Termaliką. Tego samego dnia swoje mecze rozegrają nasi koszykarze (w Zielonej Górze), futsaliści (w Białymstoku), a dzień wcześniej, również na wyjeździe - w Zielonej Górze zagrają rugbiści.



W Polskiej Lidze Boksu, w niedzielę Legia w hali na Bemowie podejmować będzie Concordię Knurów. Początek meczu o 20:10, transmisja w TVP Sport.


Rozkład jazdy:
07.11 g. 18:00 Radomiak Radom - Cracovia

07.11 g. 20:00 FC Den Haag - Roda Kerkrade

08.11 g. 12:00 Medyk Konin - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

08.11 g. 13:00 Znicz Biała Piska - Olimpia Elbląg
08.11 g. 18:00 Wataha Zielona Góra - Legia Warszawa [rugby]

08.11 g. 18:00 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. - Legia II Warszawa [kosz]

09.11 g. 12:00 Widzew II Łódź - Legia II Warszawa 
09.11 g. 14:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 
09.11 g. 17:30 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [kosz]

09.11 g. 18:00 Słoneczny Stok II Białystok - Legia Warszawa [futsal]

09.11 g. 19:30 KKS Kalisz - Zagłębie Sosnowiec




