Gdzie obejrzeć mecz Szachtar Donieck - Legia Warszawa?
Redakcja
W czwartek o godzinie 18:45 Legia Warszawa rozegra w Krakowie mecz Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Spotkanie będzie można obejrzeć Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
