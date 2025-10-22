Gdzie obejrzeć mecz Szachtar Donieck - Legia Warszawa?

Środa, 22 października 2025 r. 17:00 Redakcja

W czwartek o godzinie 18:45 Legia Warszawa rozegra w Krakowie mecz Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Spotkanie będzie można obejrzeć Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.







