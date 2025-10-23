Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
Iordanescu: To wspaniały wynik

- To jest wspaniały wynik dla naszego zespołu. Uważam, że drużyna i kibice zasługują na dobry rezultat i dobrą noc, zwłaszcza że w ostatnich tygodniach nie graliśmy tak dobrze - powiedział trener Legii, Edward Iordanescu.



 


- Zawsze powtarzam, że ufam swojemu zespołowi, ufam moim zawodnikom i ufam naszemu procesowi treningowemu. Dziś zagraliśmy przeciwko bardzo dobremu zespołowi, jednemu z najlepszych w całej Lidze Konferencji. Mają dużo jakości, dużo potencjału ofensywnego, ale myślę, że wykonaliśmy bardzo dobrą pracę. To w stu procentach zasługa drużyny i zawodników. Włożyliśmy dużo wysiłku, mieliśmy wiele bardzo dobrych momentów. Były też chwile w drugiej połowie, gdy straciliśmy kontrolę, ale mimo to, choć straciliśmy bramkę, mieliśmy kilka sytuacji, by odpowiedzieć. Mieliśmy więcej okazji do zdobycia gola i więcej energii w grze. Jesteśmy zadowoleni, ale mamy tylko dwa dni na regenerację i przygotowanie się do bardzo ważnego i trudnego meczu w weekend. Gratuluję wszystkim zawodnikom, całej drużynie, również tym, którzy dziś nie wystąpili, ale byli bardzo ważni dla zespołu – tak jak powinna działać prawdziwa rodzina. Choć nie lubię wyróżniać indywidualnie, to tak, to był fantastyczny wieczór dla Rafała Augustyniaka i wszyscy cieszyliśmy się z jego występu.


- Jesteśmy bardzo szczęśliwi po tym meczu. W drugiej połowie straciliśmy trochę kontrolę nad grą i musimy poprawić naszą grę w ostatniej tercji. Dziś mieliśmy dobre momenty w ataku pozycyjnym, ale też kilka świetnych momentów w fazach przejściowych. Oczywiście nadal chcę, żebyśmy utrzymywali się przy piłce i kontrolowali grę, ale z drugiej strony mieliśmy naprzeciwko siebie bardzo dobrego przeciwnika, z dużymi umiejętnościami technicznymi i silnymi zawodnikami. Chcieliśmy też wykorzystać trochę przestrzeni za linią obrony. W obronie staraliśmy się być dobrze zorganizowani, przewidywać sytuacje – i właśnie taka szybka reakcja doprowadziła do naszego drugiego gola.


 


- Wiem, co może czuć dziś trener Szachtara, bo sam wiele razy czułem to samo. Dla trenera jednak nigdy nie ma poczucia ulgi, nawet w czasie przerwy czy świąt. Oczywiście ważne było, by zdobyć punkty także w Europie, spróbować wygrać i wrócić po trudnym okresie. W ekstraklasie nie idzie nam najlepiej. Nie reaguję emocjonalnie jak inni – rozumiem ludzi, to normalne, w moim kraju jest tak samo: po dobrym meczu i zwycięstwie wszyscy natychmiast świętują, a po dwóch porażkach wszystko jest czarne i bez przyszłości. Ale ja tak nie mogę. Z tym zespołem, niezależnie czy ze mną, czy beze mnie, wiążę wielką przyszłość. Nie mogę pozwolić sobie na emocje – to część mojej pracy, taki był mój wybór od początku, gdy zdecydowałem się zostać trenerem. Pochodzę z rodziny, w której mój ojciec miał wielką przeszłość w piłce nożnej, dorastałem w atmosferze sportowej presji i oczekiwań. Dlatego jestem bardzo pewny naszego zespołu i naszej wspólnej pracy, choć wiem, że to będzie trudna droga. 


Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (23.10.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--

Oceń legionistów za mecz Szachtar - Legia


Komentarze (0)

