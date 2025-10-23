Konferencja

Turan: Jeśli ktoś cię pokonuje, to znaczy, że zrobił coś lepiej

Czwartek, 23 października 2025 r. 21:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Arda Turan (trener Szachtara): Na początku chcę pogratulować drużynie Legii. Jeśli ktoś cię pokonuje, to znaczy, że zrobił coś lepiej od ciebie. My również próbowaliśmy realizować swój plan na mecz, ale od początku nasze skupienie i intensywność kontaktu były zbyt słabe. Po straconym golu reagowaliśmy zbyt wolno, a także po faulach podnosiliśmy się zbyt późno – to nie był obraz zespołu, który powinien nas reprezentować. Powiedziałem to zawodnikom w szatni.



Później jednak przejęliśmy kontrolę nad meczem. Jestem dumny z poziomu gry w drugiej połowie, bo na boisku była ofensywna linia złożona z 18–19-letnich zawodników – to nasza przyszłość. Zagrali świetnie, ale muszą nauczyć się lepiej radzić sobie z presją i twardą grą. Będziemy nad tym pracować.



Jeśli chodzi o porażkę – biorę za nią odpowiedzialność. To dla nas lekcja, z której możemy wyciągnąć wnioski i odbudować się w przyszłości. Patrzymy z nadzieją naprzód i od teraz koncentrujemy się na bardzo ważnym meczu, który czeka nas w niedzielę.



To ostatnie ligowe spotkanie było jednym z tych, które można było „poświęcić”, bo nasz główny cel to rozgrywki Ligi Konferencji. Długie podróże, napięty terminarz i liczne kontuzje sprawiają, że musimy rotować składem. Wszystkie drużyny, które łączą grę w lidze i w europejskich pucharach, mają podobne problemy.



Jeśli chodzi o zespół Legii – to drużyna, która oddaje najwięcej strzałów w lidze, a jednocześnie pozwala rywalom na najmniej prób. Widać, że to zespół dobrze zorganizowany, z poprawioną strukturą gry i odwagą w działaniu. Mamy do nich ogromny szacunek. Pokonali nas, bo zrobili coś lepiej od nas – i to trzeba uznać.



