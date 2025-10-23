Rafał Augustyniak - fot. Mishka / Legionisci.com
Szachtar 1-2 Legia

Król August!

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia wygrała w Krakowie 2-1 z Szachtarem Donieck po dwóch fantastycznych golach Rafała Augustyniaka! Zwycięską bramkę pomocnik strzelił w doliczonym czasie gry, kiedy świetnie wykonał rzut wolny. Dla stołecznego klubu to pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Konferencji.



 



Jako pierwsi celne uderzenie oddali piłkarze pełniący w tym meczu rolę gospodarzy. Eginaldo dostał podanie przed polem karnym przeciwników, spróbował płaskiego uderzenia, z którym spokojnie poradził sobie Kacper Tobiasz. Próba piłkarza Szachtara była zdecydowanie zbyt lekka, aby mogła sprawić problemy bramkarzowi. Niebawem odpowiedzieli legioniści za sprawą Milety Rajovicia. Napastnik chciał mocnym strzałem z większej odległości zaskoczyć Kiriła Fesiuna, ale wyraźnie zabrakło mu celności. To był jednak dobry sygnał, po którym Legia zaczęła lepiej prezentować się w ofensywie. Widać było, że w przeciwieństwie do poprzednich pojedynków, w ataku wreszcie działo się nieco więcej i mogliśmy zaobserwować element zaskoczenia.


W 16. minucie "Wojskowi" wyszli na prowadzenie za sprawą fantastycznego strzału Rafała Augustyniaka! Pomocnik odebrał piłkę jednemu z przeciwników w środkowej strefie boiska, podprowadził ją kilka metrów, po czym bardzo mocno kopnął w kierunku Fesiuna. Ten wydawał się być kompletnie zaskoczony i nie dał rady sięgnąć piłki, która wpadła pod poprzeczkę. To był zdecydowanie jeden z najładniejszych goli tego piłkarza w karierze.


Legia wyglądała na boisku dobrze, chociaż cały czas musiała być czujna w defensywie. Na szczęście w obronie dobrze tego dnia spisywał się Kamil Piątkowski, który chciał odkupić swoje winy za ostatnie niepowodzenia przeciwko Zagłębiu Lubin. Wkrótce Legia bliska była podwyższenia wyniku. Juergen Elitim dostał przytomne podanie ze skrzydła od Ermala Krasniqiego, natychmiast obrócił się, jednak został zablokowany przez przeciwników. Wydawało się, że gdyby nie przytomna interwencja obrońcy, to Kolumbijczyk wpisałby się na listę strzelców. Z biegiem czasu Szachtar zaczął grać lepiej, spychając legionistów do obrony. Kilkukrotnie groźnie zdołali się oni przedostać w okolice pola karnego, gdzie jednak gubili się i tracili szansę na wyrównanie. Szczęśliwie do końca pierwszej odsłony wynik nie uległ już zmianie i na przerwę drużynę zeszli przy skromnym prowadzenia warszawskiego klubu.


Szachtar Donieck - Legia Warszawa <a href=
fot. Mishka / Legionisci.com


Na drugą połowę obydwie drużyny wyszły bez zmian w składach. Przez pierwszy kwadrans lepiej prezentowali się jednak piłkarze Szachtara. Legia miała spore problemy z utrzymaniem się przy piłce, a wyjątkowo irytujące były proste straty w środku pola. Duże kłopoty z przyjęciem miał m.in. Rajović, co tylko potwierdzało, że jest to typowy egzekutor, a nie piłkarz kreujący akcje. Wkrótce na to zareagował Edward Iordănescu, który wprowadził na murawę Antonio Čolaka. To jednak nie zmieniło zbyt wiele. Ukraińcy nadal atakowali, a momentami "Wojskowi" mieli problemy z  wyjściem z własnej połowy. W 61. minucie ataki Szachtara przyniosły efekt. Po wrzutce z prawej strony najlepiej w powietrzu zachował się Luca Oliveira Meirelles, który głową pokonał Tobiasza. Ten gol wydawał się być niestety kwestią czasu. Początek drugiej odsłony upłynął zdecydowanie pod dyktando zespołu z Doniecka.


Potem niestety nie było lepiej. Szachtar miał wyraźną przewagę, natomiast Legia czekała głównie na przeprowadzenie kontry. Brakowało po stronie polskiego zespołu choćby jednego celnego strzału. Wreszcie w 84. minucie zapachniało golem dla Legii. Z Prawej strony dobrze dośrodkował Kacper Chodyna, a główka Pawła Wszołka przeleciała nad poprzeczką. Dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry do sporego wysiłku zmuszony został bramkarz Szachtara. W końcu akcja została zakończona celnym uderzeniem, a jego autorem był Čolak. Próbę Chorwata z olbrzymim trudem obronił Fesiun. W doliczonym czasie gry spotkanie rozstrzygnął Rafał Augustyniak, który po fenomenalnym strzale z rzutu wolnego dał Legii wygraną! Warto zaznaczyć, że bardzo duży udział przy tym golu miał Jakub Żewłakow, który wywalczył faul tuż przed polem karnym.


Liga Konferencji 2025/2026
Faza ligowa - 2. kolejka
#FCSLEG
10000
Kraków, Polska
Stadion Miejski im. H. Reymana
23.10.2025
18:45
Szachtar Donieck
Legia Warszawa
Szachtar Donieck
1-2
Legia Warszawa
61' Oliveira Meirelles
(0-1)
Augustyniak 16'
Augustyniak 90+4'
23 Kirił Fesiun
26 Juchym Konopla 85'
18 Alaa Ghram
22 Mykoła Matwijenko
16 Irakli Azarowi
6 Marlon 77'
9 Marjan Szwed 59'
21 Artem Bondarenko 59'
14 Isaque Severino Silva
7 Eguinaldo 59'
49 Luca Oliveira Meirelles
31 Dmytro Riznyk
3 Diego Arroyo
4 Marlon Santos
5 Wałerij Bondar
11 Newerton 59'
17 Vinícius Tobías 85'
19 Kauã Elias
20 Anton Hłuszczenko 59'
27 Ołeh Oczeretko
29 Jehor Nazaryna 77'
37 Lucas Ferreira 59'
74 Marian Faryna
Kacper Tobiasz 1
Paweł Wszołek 7
Kamil Piątkowski 91
Steve Kapuadi 3
Arkadiusz Reca 13
60' W. Wojciech Urbański 53
Rafał Augustyniak 8
85' Juergen Elitim 22
85' Kacper Chodyna 11
60' Mileta Rajović 29
67' Ermal Krasniqi 77
Gabriel Kobylak 27
Radovan Pankov 12
Artur Jędrzejczyk 55
67' Petar Stojanović 30
Ruben Vinagre 19
60' Bartosz Kapustka 67
Damian Szymański 44
85' K. Kacper Urbański 82
Wahan Biczachczjan 21
Noah Weisshaupt 99
85' Jakub Żewłakow 20
60' Antonio Čolak 14
Trener: Arda Turan
Asystent trenera: Yavaş Kerem
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Gustavo Correia (Portugalia)
Asystent: Andre Filipe Nogueira Dias (Portugalia)
Asystent: Tiago Costa (Portugalia)
Techniczny: Cláudio Pereira (Portugalia)
VAR: André Narciso (Portugalia)
AVAR: Bruno Esteves (Portugalia)
Pogoda:
Temperatura 18°C
Ciśnienie 994 hPa
Wilgotność 59%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.73 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.44 lat
Cała kadra meczowa: 26.91 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 186.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.6 cm
Cała kadra meczowa: 183.8 cm

tagi:
Komentarze (57)

Ronaldo - 7 minut temu, *.myvzw.com

@ Emeryt
Nie wiem nie widziałem bo kibicowałem mojemu klubowi. Mam nadzieję że twój klubik też wygrał.

odpowiedz
Martinez76 - 9 minut temu, *.t-mobile.pl

Rajovic 2?! Za co?! Nie miał ani jednego dobrego zagrania, piłka odbijała się od niego jak od ławki w parku. W życiu takiego drewna nie widziałem...
Reszta w miarę, chociaż walczyli, ale gdyby nie 2 REWELACYJNE strzały Augustyniaka, w zasadzie byłoby w plecy, bo jak zwykle kreacji nie było żadnej.

odpowiedz
56 - 11 minut temu, *.play.pl

Rafał Augustyniak El Professor!

odpowiedz
BielanyRuda1975 - 11 minut temu, *.39.92

Cieszy wygrana.
Brawo Legia.

Ale dlaczego nie mogą tak grać w lidze?

Czy wszyscy starają się na 110% w Europie żeby ktoś ich zauważył i jak najszybciej wykupił z Legii?
Ci sami zawodnicy w następnym meczu ligowym zagadają na 60% możliwości.
Jeżeli jest tak jak powyżej, to ci wszyscy „grajki” mają Legię głęboko w „d-pie” i nie ma dla nich miejsca w tym klubie i mieście, pomimo tego że przed kamerami mówią że klub jest najważniejszy, a tak naprawdę to jest lans przed kamerą.

odpowiedz
jarekk - 14 minut temu, *.metrointernet.pl

Mamy rollercoster z ta nasza Legia. Gratulacje. Ta wygrana na pewno wywola niemale zdziwienie w swiatku pilkarskim.

odpowiedz
Pablo - 16 minut temu, *.t-mobile.pl

Wygrana wbrew trenerowi.

odpowiedz
Biała si - 19 minut temu, *.vectranet.pl

Brawooooo 💪

odpowiedz
Pjoter - 21 minut temu, *.play-internet.pl

Wygraliśmy,bo daliśmy coś z watroby👍

odpowiedz
Ryj - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

Patrzyłem na tego wolnego i sobie myślałem, żeby tak przyładował petardę prosto w okienko obok muru, jednocześnie oceniając szanse takiego strzału na niewielkie. A on to zrobił! 👏 Piękna chwila.😍

odpowiedz
Q-tas - 23 minuty temu, *.media.pl

Trener - won! Jak można grać tak długo Chodyną a trzymać na ławie Żewłaka? Przecież Chodyna nigdy nic nie pokazał w Legii a Żewlakow za każdym razem gdy dostaje szansę pokazuje że rozumie tą grę. Inna sprawa że w Legii naprawdę jest sporo jakości. Z dobrym trenerem moznaby realnie powalczyć o top2

odpowiedz
El Pajaco - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

Wiedziałem że Legii dzisiaj wygra . Prawdzie typowałem 3:2 . Ale 2:1 też może być.😃😃😊
Dzięki Rafał za 2 gole , jesteś pierwszym w tym sezonie ,który strzelił jednym mecz więcej niż jednego gole .
Pełno w nagrodę, do następnego meczu LKE posiedzisz na ławce.😢☹️

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 27 minut temu, *.110.154

Od zawsze pisałem że Augustyniak to kocur.💪🚀👍

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 23 minuty temu, *.orange.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: ja również od lat powtarzam że Augustyniak to najlepszy środkowy pomocnik chociaż staram się o tym za często nie przypominać żeby się nie wymądrzać👍

odpowiedz
Fan.Grotynskiego - 27 minut temu, *.play.pl

Król August Pierwszy,bramki stadiony swiata!

odpowiedz
Chudy Grubas - 29 minut temu, *.78.174

Brawo oni!
Ps
Czy mi się wydawało że trener nie wstawał z ławki podziękować zawodnikom schodzącym z murawy podczas zmiany?

odpowiedz
Barnaba rak Legii - 29 minut temu, *.orange.pl

Wampiresku po tym meczu znienawidzi Augustyniaka. Cały misterny sabotaż w pizdu.

odpowiedz
Łysy - 30 minut temu, *.centertel.pl

Kiedy Tobiasz w końcu usiądzie i odpocznie od bramki???!!! Kolejna bramka na jego konto, przecież to kryminał jak się ustawił do tego dośrodkowania

odpowiedz
Michał - 33 minuty temu, *.plus.pl

Brawo cała Legia! Właśnie takiej Legii potrzebujemy walczącej walczącej i jeszcze raz walczącej do końcowego gwizdka sędziego. Można....można! Morwa kać dawać ku... tego Lecha dojechać! Kiełbasy do góry I golimy frajerów!

odpowiedz
Micha - 33 minuty temu, *.interwan.pl

Jeśli wstawać z kolan, to po takim meczu. Ciężko, mozolnie, czasem heroicznie, ale zwycięzko ❤️🤍💚

odpowiedz
tomiacab - 37 minut temu, *.centertel.pl

Co za dzień Augustyna.

odpowiedz
Klan - 37 minut temu, *.play.pl

Brawo Legia! Brawo Augustyn!

odpowiedz
Sobol - 38 minut temu, *.orange.pl

Wystarczyło wystawić "drewnianego" Augustyna. Oraz posadzić na ławce Kapustkę.

odpowiedz
Tym - 27 minut temu, *.net.pl

@Sobol: co ty piszesz chłopie Augustyniak zawsze walczy w środku ,a co do Kapustka to się zgodzę z tobą cień chłopa gra piach biega jak by miał j..a związane drutem kolczastym

odpowiedz
Ronaldo - 39 minut temu, *.myvzw.com

Mecz życia Rafała i nie chodzi tylko o dwie najpiękniejsze bramki w tej kolejce ligi konferencji może nawet w całych rozgrywkach. Gościu gryzł trawę przez 94 minuty i pokazał co znaczy charakter. Innym manipulantom mówimy nie włącznie z Draculą który przez cały mecz był statystą. Legia zdominowana do bólu ale błysk Rafała ratuje du..pę wszystkim tyle w temacie.
Rafał szacunek i nikt nie ma już prawa powiedzieć o Tobie złego słowa jeśli jest kibicem Legi Warszawa !!!

odpowiedz
Emeryt - 31 minut temu, *.play.pl

@Ronaldo: piękniejszą bramkę strzelił Strasburg przewrotką

odpowiedz
Eddie - 39 minut temu, *.play.pl

troszkę się podbudowali za te dwie porażki z 2006 za Wdowczyka

odpowiedz
kot - 40 minut temu, *.btcentralplus.com

błąd w matrixie się dzisiaj zadział

odpowiedz
Realista - 40 minut temu, *.netfala.pl

Tak jak pisałem, dzisiaj wygrana, pozdrawiam Znawcę (serio pozdrawiam, nie że się wyzłośliwiam) . Momentami obrona Częstochowy ale Legia lubi takie mecze, z teoretycznie lepszym rywalem, grając z kontry. Niestety w lidze tak nie mamy okazji grać, bo trzeba grać atak pozycyjny wiec jest jak jest ale za dzisiaj dziekuje, Król August!

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 28 minut temu, *.orange.pl

@Realista: pozdro dla ciebie ❤️ brawo Legia!! 👏🤝💪

odpowiedz
Zooo - 41 minut temu, *.106.158

Noi cuda się zdążają amen

odpowiedz
Marcin77 - 33 minuty temu, *.play-internet.pl

@Zooo:
Przez ostatnie 15 minut modliłem się o wygraną, "Jezu Ty się tym zajmij" 😇
Brawo Legia!

odpowiedz
Farme(L) - 42 minuty temu, *.virginm.net

Brawo👏 szału nie było, ale zwycięstwo na wyjeździe ważna rzecz. Może w końcu zacznie to się jakoś układać. Tylko Mistrzostwo!

odpowiedz
(L) - 42 minuty temu, *.jmdi.pl

Normalnie Ratajczyk!🔴⚪️🟢

odpowiedz
majusL@legionista.com - 43 minuty temu, *.174.42

Gratulacje. Bardzo dziękuję za to zwycięstwo. Trener niech zabiera chodyne i na wakacje. Tylko Legia!!!

odpowiedz
Wojtek86 - 43 minuty temu, *.play.pl

Szok i niedowierzanie. Czyli jak chcą to potrafią.

odpowiedz
Xavery - 43 minuty temu, *.orange.pl

Jestem pod autentycznym wrażeniem. Ale światełka w tunelu nie widać. Dlatego, że nie widać było niczego nowego w grze Legii. Legia wygrała dzięki dwóm fenomenalnym bramkom defensywnego (!) pomocnika, który zaliczył dwa uderzenia życia w jednym meczu. Drugim czynnikiem były niewątpliwie wyjątkowa motywacja i zaangażowanie, z czym ostatnio był kolosalny problem. Oceniłem zawodników wysoko, bo na to zasłużyli ale jakbym mi

odpowiedz
Xavery - 26 minut temu, *.orange.pl

@Xavery:
... ale jakbym miał oceniać trenera to bym mu podziękował za lojalność wobec klubu i szukał innych rozwiązań.
Jedną rzecz rzuciła mi się w oczy: Legia w drugiej połowie zaczęła grać przyzwoicie, kiedy Iordanescu zaprzeczył sam sobie - wpuścił młodzież a Wszołek zaczął grać wyżej. Zaowocowało to groźnymi sytuacjami.
Reasumując: gratulacje dla zespołu, Iordanescu niech przemyśli swój warsztat z dala od Legii, Augustyniak King (oby nie jednorazowo) a Tobiasz niech znajdzie sobie inny fach w piłkarskiej branży. Gratuluję zespołowi sukcesu a management najlepiej zrobi jak nie będzie przeszkadzał.

odpowiedz
WojtasBB - 44 minuty temu, *.lupro.net

Dla przypomnienia mój wpis po analizie z meczu z Turkami:
"A ja będę z uporem bronił Augustyniaka. Nie traci w głupi sposób piłek, jako jeden z niewielu potrafi posłać dobrą prostopadłą piłkę i to w tłoku. Serce do gry ma. Chociaż technicznie nie jest zaawansowany, mówiąc eufemistycznie, to i tak utrzymuje drużynę w posiadaniu piłki dzięki dobrej pracy ciałem. Niech ktoś zbierze wszystkie jego kontakty z piłką to wyjdzie całkiem ciekawy materiał, który pokryje się ze statystykami, dobrymi statystykami..."

To po meczu przegranym było. Dziś po raz kolejny Rafał potwierdził, że jest dobrym piłkarzem.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 22 minuty temu, *.orange.pl

@WojtasBB: A pod artykułem: "Trzech piłkarzy z ofertami przedłużenia kontraktu" napisałeś: "Wszyscy do odstrzału". Dotyczyło to też Augustyniaka. Także ten👎

odpowiedz
Xavery - 19 minut temu, *.orange.pl

@WojtasBB:
Też cenię sobie Augustyniaka a do jego zalet zawsze dodaję solidne kopyto w strzałach z dystansu. Obawiam się jednak, że dziś wyczerpał swój limit szczęścia i nieprędko coś podobnego będzie w stanie powtórzyć.
Niemniej jednak to nie defensywa ma strzelać bramki. Legia wygrała dzięki błyskowi supernowej w postaci Augustyniaka a nie dzięki wypracowanym, groźnym rozwiązaniom taktycznym.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 14 minut temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: A może to nie byłeś Ty? Jakiś podobny nick mnie zmylił.👍

odpowiedz
WojtasBB - 8 minut temu, *.lupro.net

@Mateusz z Gór:
Wojtek86 to nie ja. Pomylił Pan mnie z jakimś malkontentem.

odpowiedz
Łukasz - 45 minut temu, *.orange.pl

Podpisywać nowy kontrakt z Augustem!💪

odpowiedz
Sober - 46 minut temu, *.orange.pl

Bramki Augustyniaka - Coś pięknego !
Oczywiście zawsze cieszy zwycięstwo Legii , ale chciałbym żeby wreszcie zaczęli wygrywać i regularnie punktować w lidze…

odpowiedz
e(L)o - 46 minut temu, *.ksiezyc.pl

Młody żewłak ok, reszta WON, tobiasz -porażka i WON

odpowiedz
Micha - 31 minut temu, *.interwan.pl

@e(L)o: I ty też... won, ciamajdo zza klawiatury

odpowiedz
Sobal 74 - 46 minut temu, *.t-mobile.pl

Bramki Augusta fenomenalne Jestem pod wrażeniem gry Żewłakowa krótko bo krótko grał ale fajnie grak brawo legia a jednak można walczyc

odpowiedz
Egon - 46 minut temu, *.waw.pl

Augustyniak pokazał, że trzymanie go na ławce nie jest najlepszym pomysłem.

odpowiedz
ręcznik - 46 minut temu, *.vectranet.pl

tobiasz! co? ty wiesz co!

odpowiedz
Pietrek - 46 minut temu, *.play-internet.pl

👍

odpowiedz
Dariusz - 47 minut temu, *.play-internet.pl

Dobrze zagrali Wszolek, Reca i Elitim. Piękne gole Augustyniak. Chodyna dno. Reszta przeciętnie.

odpowiedz
Pablo - 48 minut temu, *.com.pl

Trzeba grać już młodym Żewłakowem od poczatku a nie go wstawiać na 3 minuty. Trzeba świeżosci w zespole

odpowiedz
Mateusz z Gór - 51 minut temu, *.orange.pl

Jakże miła niespodzianka👏

odpowiedz
WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 52 minuty temu, *.155.201

Odrodzenie Wielkiej Legii Trenera Iordanescu i Prezesa Mioduskiego. Gdzie jesteście marudy i inne mameje?

odpowiedz
kokolino - 22 minuty temu, *.centertel.pl

@WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO: buahahaha już mistrzami świata są

odpowiedz
Kurak (L) - 16 minut temu, *.34.236

@WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO: Pomyśl trochę. Odrodzenie to będzie jak oni w lidze pod rząd pojadą z kilkoma wygranymi i tym podskoczą w tabeli. Zobaczymy co pokażą w niedzielę. Po ostatnich meczach nie popadam w hurraoptymizm ale daj im Boże zdrowia, oby to był dobry znak. Pozdrawiam.

odpowiedz
Redi - 52 minuty temu, *.inetia.pl

Bramki sztos, gratulacje!!!

odpowiedz
