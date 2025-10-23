Król August!
Legia wygrała w Krakowie 2-1 z Szachtarem Donieck po dwóch fantastycznych golach Rafała Augustyniaka! Zwycięską bramkę pomocnik strzelił w doliczonym czasie gry, kiedy świetnie wykonał rzut wolny. Dla stołecznego klubu to pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Konferencji.
Jako pierwsi celne uderzenie oddali piłkarze pełniący w tym meczu rolę gospodarzy. Eginaldo dostał podanie przed polem karnym przeciwników, spróbował płaskiego uderzenia, z którym spokojnie poradził sobie Kacper Tobiasz. Próba piłkarza Szachtara była zdecydowanie zbyt lekka, aby mogła sprawić problemy bramkarzowi. Niebawem odpowiedzieli legioniści za sprawą Milety Rajovicia. Napastnik chciał mocnym strzałem z większej odległości zaskoczyć Kiriła Fesiuna, ale wyraźnie zabrakło mu celności. To był jednak dobry sygnał, po którym Legia zaczęła lepiej prezentować się w ofensywie. Widać było, że w przeciwieństwie do poprzednich pojedynków, w ataku wreszcie działo się nieco więcej i mogliśmy zaobserwować element zaskoczenia.
W 16. minucie "Wojskowi" wyszli na prowadzenie za sprawą fantastycznego strzału Rafała Augustyniaka! Pomocnik odebrał piłkę jednemu z przeciwników w środkowej strefie boiska, podprowadził ją kilka metrów, po czym bardzo mocno kopnął w kierunku Fesiuna. Ten wydawał się być kompletnie zaskoczony i nie dał rady sięgnąć piłki, która wpadła pod poprzeczkę. To był zdecydowanie jeden z najładniejszych goli tego piłkarza w karierze.
Legia wyglądała na boisku dobrze, chociaż cały czas musiała być czujna w defensywie. Na szczęście w obronie dobrze tego dnia spisywał się Kamil Piątkowski, który chciał odkupić swoje winy za ostatnie niepowodzenia przeciwko Zagłębiu Lubin. Wkrótce Legia bliska była podwyższenia wyniku. Juergen Elitim dostał przytomne podanie ze skrzydła od Ermala Krasniqiego, natychmiast obrócił się, jednak został zablokowany przez przeciwników. Wydawało się, że gdyby nie przytomna interwencja obrońcy, to Kolumbijczyk wpisałby się na listę strzelców. Z biegiem czasu Szachtar zaczął grać lepiej, spychając legionistów do obrony. Kilkukrotnie groźnie zdołali się oni przedostać w okolice pola karnego, gdzie jednak gubili się i tracili szansę na wyrównanie. Szczęśliwie do końca pierwszej odsłony wynik nie uległ już zmianie i na przerwę drużynę zeszli przy skromnym prowadzenia warszawskiego klubu.
Na drugą połowę obydwie drużyny wyszły bez zmian w składach. Przez pierwszy kwadrans lepiej prezentowali się jednak piłkarze Szachtara. Legia miała spore problemy z utrzymaniem się przy piłce, a wyjątkowo irytujące były proste straty w środku pola. Duże kłopoty z przyjęciem miał m.in. Rajović, co tylko potwierdzało, że jest to typowy egzekutor, a nie piłkarz kreujący akcje. Wkrótce na to zareagował Edward Iordănescu, który wprowadził na murawę Antonio Čolaka. To jednak nie zmieniło zbyt wiele. Ukraińcy nadal atakowali, a momentami "Wojskowi" mieli problemy z wyjściem z własnej połowy. W 61. minucie ataki Szachtara przyniosły efekt. Po wrzutce z prawej strony najlepiej w powietrzu zachował się Luca Oliveira Meirelles, który głową pokonał Tobiasza. Ten gol wydawał się być niestety kwestią czasu. Początek drugiej odsłony upłynął zdecydowanie pod dyktando zespołu z Doniecka.
Potem niestety nie było lepiej. Szachtar miał wyraźną przewagę, natomiast Legia czekała głównie na przeprowadzenie kontry. Brakowało po stronie polskiego zespołu choćby jednego celnego strzału. Wreszcie w 84. minucie zapachniało golem dla Legii. Z Prawej strony dobrze dośrodkował Kacper Chodyna, a główka Pawła Wszołka przeleciała nad poprzeczką. Dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry do sporego wysiłku zmuszony został bramkarz Szachtara. W końcu akcja została zakończona celnym uderzeniem, a jego autorem był Čolak. Próbę Chorwata z olbrzymim trudem obronił Fesiun. W doliczonym czasie gry spotkanie rozstrzygnął Rafał Augustyniak, który po fenomenalnym strzale z rzutu wolnego dał Legii wygraną! Warto zaznaczyć, że bardzo duży udział przy tym golu miał Jakub Żewłakow, który wywalczył faul tuż przed polem karnym.
Faza ligowa - 2. kolejka
#FCSLEG
10000
Stadion Miejski im. H. Reymana
23.10.2025
18:45
Asystent trenera: Yavaş Kerem
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Gustavo Correia (Portugalia)
Asystent: Andre Filipe Nogueira Dias (Portugalia)
Asystent: Tiago Costa (Portugalia)
Techniczny: Cláudio Pereira (Portugalia)
VAR: André Narciso (Portugalia)
AVAR: Bruno Esteves (Portugalia)
Temperatura 18°C
Ciśnienie 994 hPa
Wilgotność 59%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.73 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.44 lat
Cała kadra meczowa: 26.91 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 186.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.6 cm
Cała kadra meczowa: 183.8 cm
Komentarze (57)
@ Emeryt
Nie wiem nie widziałem bo kibicowałem mojemu klubowi. Mam nadzieję że twój klubik też wygrał.
Rajovic 2?! Za co?! Nie miał ani jednego dobrego zagrania, piłka odbijała się od niego jak od ławki w parku. W życiu takiego drewna nie widziałem...
Reszta w miarę, chociaż walczyli, ale gdyby nie 2 REWELACYJNE strzały Augustyniaka, w zasadzie byłoby w plecy, bo jak zwykle kreacji nie było żadnej.
Rafał Augustyniak El Professor!
Cieszy wygrana.
Brawo Legia.
Ale dlaczego nie mogą tak grać w lidze?
Czy wszyscy starają się na 110% w Europie żeby ktoś ich zauważył i jak najszybciej wykupił z Legii?
Ci sami zawodnicy w następnym meczu ligowym zagadają na 60% możliwości.
Jeżeli jest tak jak powyżej, to ci wszyscy „grajki” mają Legię głęboko w „d-pie” i nie ma dla nich miejsca w tym klubie i mieście, pomimo tego że przed kamerami mówią że klub jest najważniejszy, a tak naprawdę to jest lans przed kamerą.
Mamy rollercoster z ta nasza Legia. Gratulacje. Ta wygrana na pewno wywola niemale zdziwienie w swiatku pilkarskim.
Wygrana wbrew trenerowi.
Brawooooo 💪
Wygraliśmy,bo daliśmy coś z watroby👍
Patrzyłem na tego wolnego i sobie myślałem, żeby tak przyładował petardę prosto w okienko obok muru, jednocześnie oceniając szanse takiego strzału na niewielkie. A on to zrobił! 👏 Piękna chwila.😍
Trener - won! Jak można grać tak długo Chodyną a trzymać na ławie Żewłaka? Przecież Chodyna nigdy nic nie pokazał w Legii a Żewlakow za każdym razem gdy dostaje szansę pokazuje że rozumie tą grę. Inna sprawa że w Legii naprawdę jest sporo jakości. Z dobrym trenerem moznaby realnie powalczyć o top2
Wiedziałem że Legii dzisiaj wygra . Prawdzie typowałem 3:2 . Ale 2:1 też może być.😃😃😊
Dzięki Rafał za 2 gole , jesteś pierwszym w tym sezonie ,który strzelił jednym mecz więcej niż jednego gole .
Pełno w nagrodę, do następnego meczu LKE posiedzisz na ławce.😢☹️
Od zawsze pisałem że Augustyniak to kocur.💪🚀👍
@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: ja również od lat powtarzam że Augustyniak to najlepszy środkowy pomocnik chociaż staram się o tym za często nie przypominać żeby się nie wymądrzać👍
Król August Pierwszy,bramki stadiony swiata!
Brawo oni!
Ps
Czy mi się wydawało że trener nie wstawał z ławki podziękować zawodnikom schodzącym z murawy podczas zmiany?
Wampiresku po tym meczu znienawidzi Augustyniaka. Cały misterny sabotaż w pizdu.
Kiedy Tobiasz w końcu usiądzie i odpocznie od bramki???!!! Kolejna bramka na jego konto, przecież to kryminał jak się ustawił do tego dośrodkowania
Brawo cała Legia! Właśnie takiej Legii potrzebujemy walczącej walczącej i jeszcze raz walczącej do końcowego gwizdka sędziego. Można....można! Morwa kać dawać ku... tego Lecha dojechać! Kiełbasy do góry I golimy frajerów!
Jeśli wstawać z kolan, to po takim meczu. Ciężko, mozolnie, czasem heroicznie, ale zwycięzko ❤️🤍💚
Co za dzień Augustyna.
Brawo Legia! Brawo Augustyn!
Wystarczyło wystawić "drewnianego" Augustyna. Oraz posadzić na ławce Kapustkę.
@Sobol: co ty piszesz chłopie Augustyniak zawsze walczy w środku ,a co do Kapustka to się zgodzę z tobą cień chłopa gra piach biega jak by miał j..a związane drutem kolczastym
Mecz życia Rafała i nie chodzi tylko o dwie najpiękniejsze bramki w tej kolejce ligi konferencji może nawet w całych rozgrywkach. Gościu gryzł trawę przez 94 minuty i pokazał co znaczy charakter. Innym manipulantom mówimy nie włącznie z Draculą który przez cały mecz był statystą. Legia zdominowana do bólu ale błysk Rafała ratuje du..pę wszystkim tyle w temacie.
Rafał szacunek i nikt nie ma już prawa powiedzieć o Tobie złego słowa jeśli jest kibicem Legi Warszawa !!!
@Ronaldo: piękniejszą bramkę strzelił Strasburg przewrotką
troszkę się podbudowali za te dwie porażki z 2006 za Wdowczyka
błąd w matrixie się dzisiaj zadział
Tak jak pisałem, dzisiaj wygrana, pozdrawiam Znawcę (serio pozdrawiam, nie że się wyzłośliwiam) . Momentami obrona Częstochowy ale Legia lubi takie mecze, z teoretycznie lepszym rywalem, grając z kontry. Niestety w lidze tak nie mamy okazji grać, bo trzeba grać atak pozycyjny wiec jest jak jest ale za dzisiaj dziekuje, Król August!
@Realista: pozdro dla ciebie ❤️ brawo Legia!! 👏🤝💪
Noi cuda się zdążają amen
@Zooo:
Przez ostatnie 15 minut modliłem się o wygraną, "Jezu Ty się tym zajmij" 😇
Brawo Legia!
Brawo👏 szału nie było, ale zwycięstwo na wyjeździe ważna rzecz. Może w końcu zacznie to się jakoś układać. Tylko Mistrzostwo!
Normalnie Ratajczyk!🔴⚪️🟢
Gratulacje. Bardzo dziękuję za to zwycięstwo. Trener niech zabiera chodyne i na wakacje. Tylko Legia!!!
Szok i niedowierzanie. Czyli jak chcą to potrafią.
Jestem pod autentycznym wrażeniem. Ale światełka w tunelu nie widać. Dlatego, że nie widać było niczego nowego w grze Legii. Legia wygrała dzięki dwóm fenomenalnym bramkom defensywnego (!) pomocnika, który zaliczył dwa uderzenia życia w jednym meczu. Drugim czynnikiem były niewątpliwie wyjątkowa motywacja i zaangażowanie, z czym ostatnio był kolosalny problem. Oceniłem zawodników wysoko, bo na to zasłużyli ale jakbym mi
@Xavery:
... ale jakbym miał oceniać trenera to bym mu podziękował za lojalność wobec klubu i szukał innych rozwiązań.
Jedną rzecz rzuciła mi się w oczy: Legia w drugiej połowie zaczęła grać przyzwoicie, kiedy Iordanescu zaprzeczył sam sobie - wpuścił młodzież a Wszołek zaczął grać wyżej. Zaowocowało to groźnymi sytuacjami.
Reasumując: gratulacje dla zespołu, Iordanescu niech przemyśli swój warsztat z dala od Legii, Augustyniak King (oby nie jednorazowo) a Tobiasz niech znajdzie sobie inny fach w piłkarskiej branży. Gratuluję zespołowi sukcesu a management najlepiej zrobi jak nie będzie przeszkadzał.
Dla przypomnienia mój wpis po analizie z meczu z Turkami:
"A ja będę z uporem bronił Augustyniaka. Nie traci w głupi sposób piłek, jako jeden z niewielu potrafi posłać dobrą prostopadłą piłkę i to w tłoku. Serce do gry ma. Chociaż technicznie nie jest zaawansowany, mówiąc eufemistycznie, to i tak utrzymuje drużynę w posiadaniu piłki dzięki dobrej pracy ciałem. Niech ktoś zbierze wszystkie jego kontakty z piłką to wyjdzie całkiem ciekawy materiał, który pokryje się ze statystykami, dobrymi statystykami..."
To po meczu przegranym było. Dziś po raz kolejny Rafał potwierdził, że jest dobrym piłkarzem.
@WojtasBB: A pod artykułem: "Trzech piłkarzy z ofertami przedłużenia kontraktu" napisałeś: "Wszyscy do odstrzału". Dotyczyło to też Augustyniaka. Także ten👎
@WojtasBB:
Też cenię sobie Augustyniaka a do jego zalet zawsze dodaję solidne kopyto w strzałach z dystansu. Obawiam się jednak, że dziś wyczerpał swój limit szczęścia i nieprędko coś podobnego będzie w stanie powtórzyć.
Niemniej jednak to nie defensywa ma strzelać bramki. Legia wygrała dzięki błyskowi supernowej w postaci Augustyniaka a nie dzięki wypracowanym, groźnym rozwiązaniom taktycznym.
@Mateusz z Gór: A może to nie byłeś Ty? Jakiś podobny nick mnie zmylił.👍
@Mateusz z Gór:
Wojtek86 to nie ja. Pomylił Pan mnie z jakimś malkontentem.
Podpisywać nowy kontrakt z Augustem!💪
Bramki Augustyniaka - Coś pięknego !
Oczywiście zawsze cieszy zwycięstwo Legii , ale chciałbym żeby wreszcie zaczęli wygrywać i regularnie punktować w lidze…
Młody żewłak ok, reszta WON, tobiasz -porażka i WON
@e(L)o: I ty też... won, ciamajdo zza klawiatury
Bramki Augusta fenomenalne Jestem pod wrażeniem gry Żewłakowa krótko bo krótko grał ale fajnie grak brawo legia a jednak można walczyc
Augustyniak pokazał, że trzymanie go na ławce nie jest najlepszym pomysłem.
tobiasz! co? ty wiesz co!
👍
Dobrze zagrali Wszolek, Reca i Elitim. Piękne gole Augustyniak. Chodyna dno. Reszta przeciętnie.
Trzeba grać już młodym Żewłakowem od poczatku a nie go wstawiać na 3 minuty. Trzeba świeżosci w zespole
Jakże miła niespodzianka👏
Odrodzenie Wielkiej Legii Trenera Iordanescu i Prezesa Mioduskiego. Gdzie jesteście marudy i inne mameje?
@WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO: buahahaha już mistrzami świata są
@WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO: Pomyśl trochę. Odrodzenie to będzie jak oni w lidze pod rząd pojadą z kilkoma wygranymi i tym podskoczą w tabeli. Zobaczymy co pokażą w niedzielę. Po ostatnich meczach nie popadam w hurraoptymizm ale daj im Boże zdrowia, oby to był dobry znak. Pozdrawiam.
Bramki sztos, gratulacje!!!
