Pierwsze zdjęcia
Fotoreportaż z Krakowa
Woytek, źródło: Legionisci.com
Ok. 1500 kibiców Legii wspierało swoją drużynę w czwartkowym meczu Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Przed meczem kibice mieli duże problemy z wniesieniem flagi "Wołyń. PamiętaMY", gdyż zgody nie wyrażali przedstawiciele Szachtara. Ostatecznie płótno i tak zawisło w sektorze. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Krakowa:
Szachtar Donieck - Legia Warszawa - Mishka / 37 zdjęć
