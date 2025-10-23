Augustyniak: Pokazaliśmy, że mamy jaja

Czwartek, 23 października 2025 r. 21:45 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Cieszę się, że wygraliśmy. Ostatnio dużo cierpieliśmy, wokół klubu było ogromne zamieszanie i zawirowania. Pokazaliśmy, że mamy jaja, możemy walczyć i wygrywać. Mam nadzieję, że przełożymy teraz naszą mentalność na resztę spotkań i ten mecz będzie przełomowy - powiedział po zwycięstwie z Szachtarem Donieck pomocnik Legii Warszawa, Rafał Augustyniak.





- Która bramka była ładniejsza? Nie wiem - chyba ta druga, bo z rzutu wolnego jeszcze nigdy wcześniej bramki nie strzeliłem. A jakie miałem myśli, gdy podchodziłem do wolnego? Żeby trafić w światło bramki.





- Wiedzieliśmy, że Szachtar dobrze gra między liniami, a zawodnicy szybko poruszają się miedzy różnymi strefami. Próbowaliśmy zaskakiwać Ukraińców, choć nie zawsze to wychodziło, szczególnie w drugiej połowie.





- Musimy popracować jeszcze nad naszym pressingiem, bo nie zawsze wychodzi nam tak, jakbyśmy chcieli, ale dzisiejszy mecz i to, że potrafiliśmy odbierać piłkę takiemu zespołowi, jest dobrym prognostykiem. Jeśli potrafimy w Europie, to na własnym podwórku również musimy pokazać, że mamy jaj, potrafimy walczyć i wygrywać. To jest w piłce najważniejsze.





- Radość z kibicami po zwycięskim golu była fajna. Wolę mieć z nimi takie interakcje, niż jak po meczu z Zagłębiem Lubin. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich momentów.



