Rafał Augustyniak- fot. Mishka / Legionisci.com
Augustyniak: Pokazaliśmy, że mamy jaja

Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Cieszę się, że wygraliśmy. Ostatnio dużo cierpieliśmy, wokół klubu było ogromne zamieszanie i zawirowania. Pokazaliśmy, że mamy jaja, możemy walczyć i wygrywać. Mam nadzieję, że przełożymy teraz naszą mentalność na resztę spotkań i ten mecz będzie przełomowy - powiedział po zwycięstwie z Szachtarem Donieck pomocnik Legii Warszawa, Rafał Augustyniak.



 


- Która bramka była ładniejsza? Nie wiem - chyba ta druga, bo z rzutu wolnego jeszcze nigdy wcześniej bramki nie strzeliłem. A jakie miałem myśli, gdy podchodziłem do wolnego? Żeby trafić w światło bramki. 


- Wiedzieliśmy, że Szachtar dobrze gra między liniami, a zawodnicy szybko poruszają się miedzy różnymi strefami. Próbowaliśmy zaskakiwać Ukraińców, choć nie zawsze to wychodziło, szczególnie w drugiej połowie.


- Musimy popracować jeszcze nad naszym pressingiem, bo nie zawsze wychodzi nam tak, jakbyśmy chcieli, ale dzisiejszy mecz i to, że potrafiliśmy odbierać piłkę takiemu zespołowi, jest dobrym prognostykiem. Jeśli potrafimy w Europie, to na własnym podwórku również musimy pokazać, że mamy jaj, potrafimy walczyć i wygrywać. To jest w piłce najważniejsze. 


- Radość z kibicami po zwycięskim golu była fajna. Wolę mieć z nimi takie interakcje, niż jak po meczu z Zagłębiem Lubin. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich momentów.




Komentarze (6)

Polska - 45 minut temu, *.t-mobile.pl

Brawo Rafał
O

odpowiedz
Amen - 52 minuty temu, *.106.158

I to był drugi cud nad wisłą😜

odpowiedz
Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ty Raphaelu Augusto pokazałeś nie jaja, ale kopyto! I to dwa razy. 😎

odpowiedz
rudy102204 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Dla ludzi krytykujących Augusta kilka słów:
Owszem jest toporny, owszem po dzisiejszym świetnym meczu, jednym z najlepszych w legii prawdopodobnie 2 3 następne zagra poniżej swojego poziomu albo po prostu słabo ale jednego nikt mu nie odmówi...
Serducha, walki, woli walki, jak ok szeroko pojętego "jazda z ku**ami" na tyłku do samego końca...
On nawet jak gra fatalnie to gra do końca i jeździ na tyłku... Daje zawsze 100 procent nawet jeśli taki mecz jak dziś zagra raz na 5... I to jest wartość dodana dla której na uzupełnienie składu należy mu się następny kontrakt...

odpowiedz
Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jaja to będziecie mieli jak wygracie dwa następne mecze z amicą w niedziele i w pucharze z Pogonią. Wtedy sam to przyznam... Bramki ładne!!!

odpowiedz
Lupus - 7 minut temu, *.centertel.pl

@Kg 1916: amica właśnie przegrała w Gibraltarze 1:2, więc szansa na dobry wynik jest

odpowiedz
