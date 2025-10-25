Rafał Augustyniak i Bartosz Kot - fot. Mishka / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z Szachtarem

Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Szachtarem przyznaliście Rafałowi Augustyniakowi. Występ strzelca dwóch bramek oceniliście na 5,7 w skali 1-6. Bardzo dobre noty uzyskali także Paweł Wszołek i Jakub Żewłakow. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 2,1. W sumie oceniało 1159 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.



 


Augustyniak - 5,7
Wszołek - 4,5
Żewłakow - 4,2
Elitim - 3,9
Reca - 3,8
Piątkowski - 3,8
W. Urbański - 3,7
Kapuadi - 3,6
K. Urbański - 3,5
Tobiasz - 3,2
Stojanović - 3,1
Čolak - 2,8
Kapustka - 2,7
Chodyna - 2,7
Krasniqi - 2,7
Rajović - 2,1


