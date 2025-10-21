Informacje nt. pociągu specjalnego do Krakowa

Wtorek, 21 października 2025 r. 21:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wyjazd pociągu specjalnego, którym kibice Legii pojadą w czwartek do Krakowa na mecz z Szachtarem Donieck, zaplanowano na godzinę 12:57 z dworca Warszawa Gdańska. Osoby, które kupiły bilety w otwartej sprzedaży, zajmują miejsca w wagonach 4 i 5. Bilety będą wydawane w pociągu w tych wagonach. Do odbioru niezbędny będzie odebrany przy zapisach voucher.







