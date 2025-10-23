Lasyk sędzią meczu z Lechem
Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 13. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Lechem Poznań. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Marcin Borkowski. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 26 października o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 13. kolejki:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin: Marcin Kochanek (Opole)
Motor Lublin - Widzew Łódź: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Arka Gdynia - Piast Gliwice: Łukasz Kuźma (Białystok)
Pogoń Szczecin - Cracovia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
GKS Katowice - Korona Kielce: Sebastian Krasny (Kraków)
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk: Piotr Rzucidło (Warszawa)
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: Bartosz Frankowski (Toruń)
Legia Warszawa - Lech Poznań: Piotr Lasyk (Bytom)
Radomiak Radom - Wisła Płock: Karol Arys (Szczecin)
