Piotr Lasyk - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Lasyk sędzią meczu z Lechem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 13. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Lechem Poznań. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Marcin Borkowski. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 26 października o godz. 20:15.




Obsada sędziowska 13. kolejki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin: Marcin Kochanek (Opole)

Motor Lublin - Widzew Łódź: Mateusz Piszczelok (Katowice)

Arka Gdynia - Piast Gliwice: Łukasz Kuźma (Białystok)

Pogoń Szczecin - Cracovia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

GKS Katowice - Korona Kielce: Sebastian Krasny (Kraków)

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk: Piotr Rzucidło (Warszawa)

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: Bartosz Frankowski (Toruń)

Legia Warszawa - Lech Poznań: Piotr Lasyk (Bytom)

Radomiak Radom - Wisła Płock: Karol Arys (Szczecin)





Komentarze (1)

Znawca - największy autorytet forum - 12 minut temu, *.orange.pl

To było do przewidzenia. Sędzia tym razem w ogóle nieistotny i tak przegramy. Ze wszystkich drużyn grających w pucharach w Polsce mamy zawsze najlepszy terminarz i kilka godzin więcej na odpoczynek niż inne drużyny, ale w weekend nawet i to nie pomoże. Wiadomo że organizmy najlepiej regenerują się dwa dni po meczu czyli w sobotę dlatego nie ma co zaburzać tej regeneracji tym meczem po prostu trzeba go zagrać na stojąco żeby nikomu nie stała się krzywda. 👍

