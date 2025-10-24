13. kolejka Ekstraklasy. Hitowa niedziela

fot. Woytek / Legionisci.com
Przed nami 13. kolejka Ekstraklasy. Na początek Bruk-Bet zmierzy się z Zagłębiem, a Motor z Widzewem. W sobotę zagrają zespoły z dołu tabeli - Arka z Piastem. Czeka nas także spotkanie pomiędzy Pogonią i Cracovią oraz GKS-em i Koroną. Na niedzielę zaplanowano hit kolejki, w którym Legia podejmie przy Łazienkowskiej zespół Lecha. Ciekawie zapowiada się też mecz pomiędzy aktualnym liderem i wiceliderem tabeli, który odbędzie się w Zabrzu. W poniedziałek natomiast Wisła pojedzie do Radomia. 




13. kolejka:


Piątek, 24.10.

godz. 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Motor Lublin - Widzew Łódź (C+ Sport 3)


Sobota, 25.10.

godz. 14:45 Arka Gdynia - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Korona Kielce (C+ Sport 3)


Niedziela, 26.10.

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Lech Poznań (C+ Sport 3 / TVP Sport)


Poniedziałek, 27.10.

godz. 19:00 Radomiak Radom - Wisła Płock  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




