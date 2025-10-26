13. kolejka Ekstraklasy. Remis w Warszawie
Trwa 13. kolejka Ekstraklasy. Na początek Bruk-Bet zremisował z Zagłębiem. Z kolei Motor wygrał z Widzewem aż 3-0. W sobotę trzy zwycięstwa gospodarzy: Arka wygrała Piastem, Pogoń pokonała Cracovię, a GKS ograł Koronę. W niedzielnym hicie kolejki padł bezbramkowy remis. Górnik wygrał z Jagiellonią i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. W poniedziałek natomiast Wisła pojedzie do Radomia.
13. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Zagłębie Lubin
Motor Lublin 3-0 Widzew Łódź
Arka Gdynia 2-1 Piast Gliwice
Pogoń Szczecin 2-1 Cracovia
GKS Katowice 1-0 Korona Kielce
Raków Częstochowa 2-1 Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze 2-1 Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań
Poniedziałek, 27.10.
godz. 19:00 Radomiak Radom - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
