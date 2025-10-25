13. kolejka Ekstraklasy. Wysoka porażka Widzewa

Trwa 13. kolejka Ekstraklasy. Na początek Bruk-Bet zremisował z Zagłębiem. Z kolei Motor wygrał z Widzewem aż 3-0. W sobotę zagrają zespoły z dołu tabeli - Arka z Piastem. Czeka nas także spotkanie pomiędzy Pogonią i Cracovią oraz GKS-em i Koroną. Na niedzielę zaplanowano hit kolejki, w którym Legia podejmie przy Łazienkowskiej zespół Lecha. Ciekawie zapowiada się też mecz pomiędzy aktualnym liderem i wiceliderem tabeli, który odbędzie się w Zabrzu. W poniedziałek natomiast Wisła pojedzie do Radomia.

Władeczek - 17 godzin temu, *.vectranet.pl W niedzielę jedziemy z kur...wskim klubem sportowym łachem posrań jak z furą gnoju faken jego mać! 🤬 odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @Władeczek: Ty na jakimś odwyku, czy jak? Nawet o maciorze ze szwagrem nie wspominasz. Faken!🤣 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 23 godziny temu, *.orange.pl Arka Piast w sobotę do obiadu ależ ta piłeczka będzie chodzić👍 odpowiedz

Jano - 23 godziny temu, *.orange.pl Ale będzie wpiedrziel, nawet nie będę oglądał bo przykro się na to będzie patrzało, dość mam tych lat upokorzeń w wykonaniu partaczy z Legii odpowiedz

Pawcio - 24.10.2025 / 09:56, *.vectranet.pl Legia wygra z łachem a jaćka zremisuje albo przegra z hanysami i idziemy na mistrza! odpowiedz

Jano - 23 godziny temu, *.orange.pl @Pawcio: Powiedz co pijesz ? Chcę takiego mózgotrzepa :) 😁😁😁😂😂😂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 20 godzin temu, *.orange.pl @Jano: A może jednak? Wtedy napiszę: Legia ma patent na amicę. I bedę się bardzo cieszył💪

Szkoda tylko,że tak mało "kibiców" Legii wierzy w ten zespół, ale cóż... odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 20 godzin temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Amikę, Barnabo. Innych poprawia, a sam kaleczy język polski. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 19 godzin temu, *.orange.pl @Znawca - największy autorytet forum: O tobie, matusz, też piszę małą literą. Ale to nie jest błąd, to tylko zwykły brak szacunku dla trolla👎 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 19 godzin temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Barnabo, czy Ty masz problemy również z czytaniem? Taki jesteś cwaniak, jak ktoś napiszę coś z błędem, a sam po polsku odmieniać nie potrafisz. 👎



Dlatego specjalnie dla Ciebie, odmiana słowa Amica przez przypadki:



Mianownik: Amica

Dopełniacz: Amiki

Celownik: Amice

Biernik: Amikę

Narzędnik: Amiką

Miejscownik: Amice

Wołacz: Amiko!



Przeproś teraz tego kolegę, którego wczoraj poprawiałeś, że napisał Szachtar nie po polsku, ośle. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 godzin temu, *.orange.pl @Znawca - największy autorytet forum: Boli trolla - i dobrze, ma boleć👎 odpowiedz

Mgk - 24.10.2025 / 09:45, *.plus.pl Pompujemy balonik?



Raków wygra, Jaga wygra, a my po męczarniach ledwo remis.



Ps. Obym się mylił odpowiedz

