fot. Woytek / Legionisci.com
13. kolejka Ekstraklasy. Wysoka porażka Widzewa

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 13. kolejka Ekstraklasy. Na początek Bruk-Bet zremisował z Zagłębiem. Z kolei Motor wygrał z Widzewem aż 3-0. W sobotę zagrają zespoły z dołu tabeli - Arka z Piastem. Czeka nas także spotkanie pomiędzy Pogonią i Cracovią oraz GKS-em i Koroną. Na niedzielę zaplanowano hit kolejki, w którym Legia podejmie przy Łazienkowskiej zespół Lecha. Ciekawie zapowiada się też mecz pomiędzy aktualnym liderem i wiceliderem tabeli, który odbędzie się w Zabrzu. W poniedziałek natomiast Wisła pojedzie do Radomia. 




13. kolejka:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Zagłębie Lubin
Motor Lublin 3-0 Widzew Łódź


Sobota, 25.10.

godz. 14:45 Arka Gdynia - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Korona Kielce (C+ Sport 3)


Niedziela, 26.10.

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Lech Poznań (C+ Sport 3 / TVP Sport)


Poniedziałek, 27.10.

godz. 19:00 Radomiak Radom - Wisła Płock  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (12)

Władeczek - 17 godzin temu, *.vectranet.pl

W niedzielę jedziemy z kur...wskim klubem sportowym łachem posrań jak z furą gnoju faken jego mać! 🤬

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl

@Władeczek: Ty na jakimś odwyku, czy jak? Nawet o maciorze ze szwagrem nie wspominasz. Faken!🤣

Znawca - największy autorytet forum - 23 godziny temu, *.orange.pl

Arka Piast w sobotę do obiadu ależ ta piłeczka będzie chodzić👍

Jano - 23 godziny temu, *.orange.pl

Ale będzie wpiedrziel, nawet nie będę oglądał bo przykro się na to będzie patrzało, dość mam tych lat upokorzeń w wykonaniu partaczy z Legii

Pawcio - 24.10.2025 / 09:56, *.vectranet.pl

Legia wygra z łachem a jaćka zremisuje albo przegra z hanysami i idziemy na mistrza!

Jano - 23 godziny temu, *.orange.pl

@Pawcio: Powiedz co pijesz ? Chcę takiego mózgotrzepa :) 😁😁😁😂😂😂

Mateusz z Gór - 20 godzin temu, *.orange.pl

@Jano: A może jednak? Wtedy napiszę: Legia ma patent na amicę. I bedę się bardzo cieszył💪
Szkoda tylko,że tak mało "kibiców" Legii wierzy w ten zespół, ale cóż...

Znawca - największy autorytet forum - 20 godzin temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Amikę, Barnabo. Innych poprawia, a sam kaleczy język polski. 👎

Mateusz z Gór - 19 godzin temu, *.orange.pl

@Znawca - największy autorytet forum: O tobie, matusz, też piszę małą literą. Ale to nie jest błąd, to tylko zwykły brak szacunku dla trolla👎

Znawca - największy autorytet forum - 19 godzin temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Barnabo, czy Ty masz problemy również z czytaniem? Taki jesteś cwaniak, jak ktoś napiszę coś z błędem, a sam po polsku odmieniać nie potrafisz. 👎

Dlatego specjalnie dla Ciebie, odmiana słowa Amica przez przypadki:

Mianownik: Amica
Dopełniacz: Amiki
Celownik: Amice
Biernik: Amikę
Narzędnik: Amiką
Miejscownik: Amice
Wołacz: Amiko!

Przeproś teraz tego kolegę, którego wczoraj poprawiałeś, że napisał Szachtar nie po polsku, ośle. 👎

Mateusz z Gór - 18 godzin temu, *.orange.pl

@Znawca - największy autorytet forum: Boli trolla - i dobrze, ma boleć👎

Mgk - 24.10.2025 / 09:45, *.plus.pl

Pompujemy balonik?

Raków wygra, Jaga wygra, a my po męczarniach ledwo remis.

Ps. Obym się mylił

