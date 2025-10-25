Raport kartkowy przed meczem z Lechem. Pauza Piątkowskiego
Mishka, źródło: Legionisci.com
Kamil Piątkowski będzie pauzował w meczu 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań z powodu czerwonej kartki, jaką otrzymał w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Zagrożony pauzą jest Petar Stojanović, który ma na swoim koncie 3 napomnienia.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 26 października o godzinie 20:15.
Żółte kartki legionistów w lidze:
3 - Petar Stojanović
2 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski *
* pauza
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom