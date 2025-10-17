Młodzież: mecze środowe i czwartkowe (15.-16.10)

W środku tygodnia swoje mecze rozgrywały młodsze roczniki akademii. Zespół U13 zmierzył się z Dębem Wieliszew. Odrabiano również zaległości w lidze U11. Legia U11 zagrała na dwa składy dwumecz z Ursusem i Deltą, co okazało się ciekawym rozwiązaniem. Z kolei z SEMPem Ursynów U11 zmierzył się zespół U10, który jednak nie zaliczy meczu do zbyt udanych.

1 liga U13 (2013 i mł.): Legia U13 - Dąb Wieliszew 2013

Legia: Jakub Tkaczyk, Antoni Kulpiński, - Konstanty Leonkiewicz, Szymon Płoński, Michael Oyedele (Kpt), Szymon Chodkowski, Maksymilian Pająk, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Konstantsin Yushkavets [14], Antoni Adamkiewicz, Leon Gańko, Piotr Nowotka, Olek Cwyl,

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Zaległe spotkanie ligowe z Dębem Wieliszew z początku zwiastowało, że gracze z klubu partnerskiego (którzy wiosną ustępowali tylko Legii i Escoli) będą w stanie nawiązać walkę z legionistami. Później jednak, szczególnie w drugiej połowie, Legia włączyła wyższy bieg, a goście nie byli w stanie utrzymać tempa gry, choć docenić należy otwartą grę.





Liga U11 (2015 i mł.): Legia U11 - RKS Ursus 2015

Liga U11 (2015 i mł.): Legia U11B - KS Delta Warszawa 2015

Legia U11 rozegrała w czwartek, w podziale na 2 składy, mecze ligowe U11 z Ursusem i Deltą. Delta całkiem mocno postawiła się "Zielonym", zwłaszcza w drugiej odsłonie (w której zdobyła kilka ładnych bramek) podczas gdy "Biali" w 1 połowie dobrze radzili sobie z mocnym Ursusem, który jednak też pokazał spore możliwości, szczególnie tuż po przerwie. Oba spotkania mogły się w gruncie rzeczy podobać.





Strzały (celne):

Legia 55(40) - Ursus 16(12)

Legia 30(18)-Delta 21(14)

Legia: Szymon Giera - Karol Giera, Antoni Sroczyński, Eryk Cybulski, Iwo Pawelczak, Tymon Obierak, Bruno Królik, Szymon Kurzela, Jan Woźniak, Stanisław Bratos - Olivier Kawczyński - Ksawery Lewandowski, Antoni Regulski-Lokanga, Maksymilian Długopolski, Antoni Kret, Oskar Sarna, Michał Sadoch, Cezary Kuś, Aleksander Gorzelnik, Dawid Kłak

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Liga U11 (2015 i mł.): SEMP Ursynów U11 - Legia U10





Odrabianie zaległości w lidze U11 rozpoczęło się już w środę. Ponieważ oba składy Legii U11 dzień później miały zaplanowane mecze z Deltą i Ursusem, do meczu z SEMPem przystąpili chłopcy z rocznika 2016 i młodsi. Okazało się to bardzo dobrym pomysłem, bo gracze z Ursynowa wskazali legionistom wszelkie ich niedoskonałości w grze. Trzeba przyznać, że choć liga U10 jest w tym roku bardzo ciekawa i stwarza spore wyzwania, to wyskok do starszego rocznika i przyjęcie sporej ilości trafień ma swoja niezaprzeczalną wartość, choćby przypominając o konieczności utrzymania jakości i konsekwencji w grze przez cały czas, nawet jeżeli coś nie wyjdzie, a przeciwnik ma tego dnia sposób, by znaleźć drogę do legijnej bramki.




