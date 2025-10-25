18 listopada ósma edycja Wszyscy do Wioseł

Sobota, 25 października 2025 r. 08:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 18 listopada odbędzie się ósma edycja akcji organizowanej przez Fundację Legii - Wszyscy do Wioseł. Podczas tegorocznej edycji zbierane będą środki by zwiększyć świadomość budowania bezpieczniejszej i bardziej życzliwej przestrzeni internetu. Beneficjentem akcji będzie Fundacja OFF school, która tłumaczy zawiłości cyfrowego świata młodych i wspiera dialog międzypokoleniowy.

Zapisy już wystartowały. Jak co roku wiosłowanie odbywać się będzie w 4-osobowych zespołach na ergometrach. By zgłosić zespół do akcji, należy wysłać maila na: wdw@legia.pl







