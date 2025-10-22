REKLAMA
Turan: Wskazanie faworyta jest trudne

źródło: sport.tvp.pl

– Legia jest jednym z najbardziej uznanych klubów w Polsce i ma kulturę gry na wysokim poziomie w Europie. Szanujemy zarówno umiejętności, jak i potencjał tego zespołu. Może w tym sezonie nie osiągają zamierzonych wyników, ale gra Legii jest dobrze zorganizowana. Mają różnorodność w defensywie i system ataku, który stosują niezależnie od przeciwnika - mówi w rozmowie z TVP Sport przed czwartkowym meczem trener Szachtara Donieck, Arda Turan. 



- Wiemy, że rotują składem, co jest normalne przy takim natłoku meczów. W Polsce będziemy grać jako gospodarze przeciwko polskiej drużynie. To bardzo niezwykłe i nietypowe uczucie. Wiemy, że nie będzie to łatwe. Wskazanie faworyta jest tutaj bardzo trudne.


 

– Wiele się nauczyłem od wszystkich trenerów, z którymi pracowałem. W defensywie czerpię inspirację z rozwiązań Diego Simeone. Jeśli chodzi o ofensywę, powiedziałbym, że największy wpływ wywarł na mnie Luis Enrique. Nauczyłem się też wiele o funkcjonowaniu w szatni między zawodnikami. Przy najbardziej stresujących i najtrudniejszych momentach staram się stosować rozwiązania Fatiha Terima. Zależy mi na tworzeniu własnego stylu poprzez interpretację tego, z czym miałem do czynienia w trakcie swojej zawodniczej kariery. Nazywam to "stylem Ardy Turana".


- Chciałbym podziękować wszystkim Polakom, a szczególnie wszystkim mieszkańcom Krakowa, za okazaną nam gościnność. Jako Ukraina przechodzimy przez bardzo trudny okres, a Polska otworzyła swoje drzwi i pomaga nam przezwyciężyć te trudności. Za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy, czujemy się jak w domu. Kraków jest bardzo pięknym miastem – bogatym w historię i kulturę. Czasami, nawet na krótki czas, gdy tylko mam okazję, wychodzę zwiedzić jego historyczne i turystyczne miejsca. Krótko mówiąc, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i że możemy tu grać.




