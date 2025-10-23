Ce(L)ownik: 3-0 dla Szachtara
Woytek, źródło: Legionisci.comPrzed meczem Szachtar Donieck - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 23 października o godz. 18:45 w Krakowie, oddaliście 954 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 71% osób uważa, że wygra Szachtar Donieck. 6% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 23% typuje zwycięstwo Legii.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 3-0 (25,8% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
2-0 - 10,2%
4-0 - 10,2%
3-1 - 7,2%
0-1 - 6,6%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Szachtar Donieck to 2,45 a Legia Warszawa 0,73.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
