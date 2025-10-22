Młodzież: mecze środowe i czwartkowe (akt.)

Środa, 22 października 2025 r. 18:44 źródło: Legionisci.com

Legia U17 w zaległym meczu pokonała trzeci w tabeli AKS SMS Łódź i umocniła się na prowadzeniu w grupie I CLJ U-17. Z kolei Legia U14, wykorzystujac przerwę reprezentacyjną, rozegrała sparing ze Zniczem Pruszków, zakończony wynikiem 3-2.

CLJ U17 (2009 i mł.): Legia 4-1(1-1) AKS SMS Łódź.

Gole:

0-1 34 min. Oskar Putrzyński (samobójcza)

1-1 35 min. Igor Brzeziński (as.Szymon Piasta)

2-1 70 min. Szymon Piasta (as. Bartosz Jukowski)

3-1 71 min. Szymon Piasta (as.Jakub Gliwa)

4-1 82 min. Franciszek Stępniewski (as. Tymoteusz Leśniak)





Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10], Bartosz Korżyński - Wiktor Zugaj Ż (68' Hoang Nguyen), Marcel Laszczyk [10], Jakub Gliwa, Edouard von Brandt-Etchemendigaray (60' Franciszek Stępniewski [10]) - Igor Brzeziński [10] Ż (53' Tymoteusz Leśniak [10]), Daniił Pyłypczuk (85' Jan Rodak), Szymon Piasta

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył





Sparing U14 (2012 i mł.): Legia 3-2 Znicz Pruszków 2012

Gole:

1-0 17 min. Natan Turniak (as. Antoni Strąk)

2-0 50 min. gracz kl.partnerskiego III (as. Łukasz Stankiewicz)

2-1 70 min. Bartosz Małecki (as. Igor Psiuk)

2-2 72 min. Bartosz Suska (gł., po rzucie rożnym)

3-2 79 min. Michael Oyedele (as. Mateusz Krzyczmonik)





Strzały(celne): Legia 13(10) - Znicz 16(8)





Legia: Stanisław Składnik - gr. kl. partnerskiego I, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski, Antoni Strąk, Aleksander Kocot, Igor Arkuszewski, Natan Turniak, gr. kl. patnerskiego II, Łukasz Stankiewicz, gr. kl. partnerskiego III, Michael Oyedele [2013], Leon Gańko [2013], Mateusz Krzyczmonik

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Igor Wojtysiak, Maciej Kokosza





Sparing: Legia U12 (2014 i mł.) - AP EsKadra Warszawa 2014A





Strzaly (25-80'): Legia 19(10) - EsKadra 11(7)





Legia: Stanisław Czajka, Antoni Okrzejski - Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Feliks Chaciński, Konstantin Yushkkavets, Stefan Wang, gracz testowany, Aleks Nowak, gracz testowany, Diego Koral, Filip Kubieniec, Jan Kordek, Kacper Tryc.

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Legia U12 (2014 i mł.) rozegrała sparing z występującym w innej grupie eliminacyjnej AP Eskadra. Goście z Rembertowa okazali się całkiem wymagającym przeciwnikiem i zwłaszcza w pierwszej połowie długimi momentami dotrzymywali kroku legionistom. Ci za to mocno przeważali po przerwie, od razu mocno zaczynając.





Znamy już wyniki losowania par meczów barażowych młodzików D2 o awans do I okręgowej ligi D2 młodzik w rundzie wiosennej 2026. W pierwszej rundzie zwycięzca grupy 32 (w której pewnie lideruje Legia U12) zagra na wyjeździe z triumfatorem grupy 7 (w której szanse na awans mają jeszcze Promyk Nowa Sucha i Naprzód Brwinów); w razie ewentualnej wygranej, w meczu finałowym (rozgryweanym u siebie) jest szansa trafić na Dąb Wieliszew lub Białe Orły Warszawa.





Z kolei los złączył ze sobą zwycięzców grupy 1`2 (gdzie lideruje zespół Legia Soccer Schools) ze zwycięcami grupy 8 (gdzie o awans walczą: AP Eskadra U12A i Legia U11). Wygrany z tej pary zagra u siebie z triumfatorem grupy 14 (AP FFK Warszawa lub AP Deyna Warszawa) bądź grupy 20 (gdzie o awans walczą SPF Sabio [Miętne] i Snajper Sośninka).











