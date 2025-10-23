Futsal

W sobotę wspieramy futsalistów. Będzie oprawa

Czwartek, 23 października 2025 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 25 października, futsaliści Legii zagrają domowe spotkanie z Eurobusem Przemyśl. Początek meczu o godzinie 17:45. Dobrzy Ludzie szykują oprawę tego widowiska i liczą na wysoką frekwencję, która umożliwi prezentację przygotowanej choreografii. Bilety na mecz kupować można TUTAJ. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych zawodników.









Wejściówki normalne kosztują 25 złotych, ulgowe 15 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo. Zespół z Przemyśla jest obecnie liderem, który wygrał 7 z ośmiu rozegranych meczów. Zapraszamy kibiców Legii do wspierania naszej drużyny!







Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl

📅 25.10.2025 🕔 17:45

📍 Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

💰15 zł (ulgowe), 25 zł (normalne)





Centrum informacji o futsalowej Legii





