Koszykówka

Bilety na mecz kosza z Anwilem

Sobota, 25 października 2025 r. 14:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ligowy mecz koszykarskiej Legii z Anwilem Włocławek, który rozegrany zostanie w hali na Bemowie w sobotę, 1 listopada o 20:15. Legioniści w rozgrywkach ligowych są jak dotąd niepokonani w obecnym sezonie i wierzymy, że ze wsparciem najlepszej w Polsce publiczności, przedłużymy tę serię.

KUP BILET NA MECZ Z ANWILEM



Cennik biletów na mecz z Anwilem:

Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)

Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)

Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



