fot. Hugollek / Legionisci.com
Koszykówka

Bilety na mecz kosza z Anwilem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ligowy mecz koszykarskiej Legii z Anwilem Włocławek, który rozegrany zostanie w hali na Bemowie w sobotę, 1 listopada o 20:15. Legioniści w rozgrywkach ligowych są jak dotąd niepokonani w obecnym  sezonie i wierzymy, że ze wsparciem najlepszej w Polsce publiczności, przedłużymy tę serię.



KUP BILET NA MECZ Z ANWILEM

Cennik biletów na mecz z Anwilem:
Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)
Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)
Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)
Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)
Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)
Kat. VIP II: 189 zł

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.




Komentarze (0)

