Arkadiusz Reca - fot. Maciek Gronau
Reca: Cierpieliśmy, ale ciężka praca przyniosła efekty

Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Szachtar dominował przez większość meczu, ale my też lubimy utrzymywać się przy piłce. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli będzie dziś takie spotkanie, że trzeba będzie oddać posiadanie piłki, to będziemy ciężko pracować w defensywie i spróbować strzelić po kontratakach. Dziś na się to udało - cierpieliśmy, bardzo ciężko pracowaliśmy w obronie i to przyniosło efekty - powiedział po zwycięstwie z Szachtarem Donieck lewy obrońca Legii Warszawa, Arkadiusz Reca.



 


- Nie ma co ukrywać - ostatni czas w klubie nie był najlepszy. Jesteśmy jednak doświadczonym zespołem. Powiedzieliśmy sobie kilka słów w szatni. Wiedzieliśmy, co chcemy grać, a każdy chciał dziś wygrać. Wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, a to jak dziś ciężko pracowaliśmy, oddało nam i możemy cieszyć się z trzech punktów.


- Może trochę jest w tym prawdy, że prawdziwa twarz Legii to ta np. z meczu z Rakowem czy Jagiellonią, w których dominowaliśmy. Zagraliśmy w tych dwóch spotkaniach wysoko, agresywnie, nie pozwalaliśmy grać przeciwnikowi. Ale tak, jak mówiłem - czasami trzeba oddać piłkę, poprzesuwać się w obronie i dziś byliśmy na to przygotowani. Udało nam się dzięki dobrej grze w obronie przez 90 minut wywieźć trzy punkty z Krakowa. 


- Cieszę się bardzo z tych dwóch goli Rafała Augustyniaka. Bardzo ciężko pracuje na treningach i ma naprawdę mocne uderzenia. On również zawsze do młodszych zawodników mówi, by częściej uderzać na bramkę. Dziś, jako bardziej doświadczony zawodnik, pokazał, że warto strzelać z dystansu, bo potem to oddaje. 




Komentarze (2)

L - 50 minut temu, *.play.pl

Fajnie by bylo zebyscie od czasu do czasu probowali zagrac w pilke a nie tylko cierpiec i ciezko pracowac. Wszedl mlody Zewlak bez kompleksow i pokazal, że sie da podejsc pod przeciwnika, a nie tylko stac i czekac na kontre. Wiem, że ręcznik w bramce nie pomaga i wpuszcza wszystko co leci w srodek ale jednak szczescie trzeba przyciagac pozytywnym nastawieniem i checią gry, a nie obrona Czestochowy i liczeniem na cud. Taka Jagiellonia wcale lepiej od nas nie gra ale przyciaga dobre wyniki swoim nastawieniem. Wychodzi zeby grac w pilke, wy wychodzicie zeby WYWALCZYĆ. Dzisiaj 90% skladu to doswiadczenie i wybieganie, zero techniki, wizji. W pilke umie grac tylko Elitim. O ile boczni obroncy fajnie jak sa silni i wybiegani, ale reszta powinna grac w pilke a nie tylko biegac. Stojanovic ma najwiecej techniki ze wszystkich skrzydlowych. Troche wstyd. Profil napastnika tez mi sie nie podoba. Lubie napastnikow takich jak Nikolic, ktorzy w zasadzie nie maja zalet, nie sa ani szybcy, ani silni ani techniczni ale strzelają. To najgorszy napastnik dla rywala i zwlaszcza w Legii bardzo potrzebny, gdzie czesto trzeba strzelac z niczego bo rywal sie gesto i nisko broni. Rajovica latwo odciac od piłek, nie ma on tez takiego instynktu. A jesli juz upieramy sie na napstnika w tym stylu, to potrzeba skrzydlowych, ktorzy maja liczby, ktorzy sa de facto bocznymi napastnikami. A nasi skrzydlowi to sa predzej bocznymi obroncami.

Zewlakow moglby byc naszym Pietuszewskim, ale niestety nie bedzie bo nie bedzie dostawal 1 skladu. Lepiej stawiac na Chodyne i Krasniqiego, nie? Zewlak powinien grac nawet jakby byl na tym samym poziomie albo leciutko nizszym, dla dobra klubu, przyszlosci. Tymczasem on jest o wiele lepszy a i tak dostaje ogony...

Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Wszołek i Reca, a szczególnie Reca, mieli najwięcej pracy w tym meczu. Nie obyło się bez błędów, ale ogólnie można powiedzieć że w miarę zdał egzamin. Po swojej stronie miał całkiem dobrych piłkarzy, wiadomo że takich nie zatrzymasz za każdym razem.👍

