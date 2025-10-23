Piątkowski: Ten mecz musi zbudować naszą pewność siebie

Czwartek, 23 października 2025 r. 22:05 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Ten mecz musi zbudować naszą pewność siebie, zdecydowanie. Cieszymy się z tego zwycięstwa i przede wszystkim ze sposobu, w jakim udało nam się wygrać. To spoi nasz zespół jeszcze bardziej - powiedział po zwycięstwie z Szachtarem Donieck obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.





- Nie będziemy ukrywać - każdy miał ostatnio ciężki moment. Zarówno kibice, jak i my zawodnicy. Jestem więc jeszcze bardziej szczęśliwy i dumny z drużyny. Zrobiliśmy dziś kawał dobrej roboty.





- Oddajemy całe serce na boisku. Pojawiły się trzy porażki, taka jest piłka. Na pewno nie chcieliśmy tych meczów przegrać, a wręcz przeciwnie - wygrać. Cieszymy się jednak, że wracamy na nasze tory - tory zwycięzców. To jest dla nas najważniejsze.





- Szachtar to bardzo dobra drużyna. Było widać w pierwszej, jak i drugiej połowie, że świetnie operuje piłką. Czekaliśmy na nasze szanse, byliśmy spokojni. Jako cała drużyna graliśmy w kompakcie, broniliśmy i atakowaliśmy wszyscy razem. To dlatego wygraliśmy dzisiejszy mecz.





- Czy pojawiła się radość u trenera Edwarda Iordanescu po końcowym gwizdku? Myślę, że zadamy o to, by się pojawiła.





- Czy Jakub Żewłakow ma papiery na "wielkie granie"? Zdecydowanie tak. Jest już w pierwszym zespole. Taki wejść, jak dziś, oczekujemy od niego jako zawodnicy grający dłużej. Wszyscy jesteśmy drużyną - zarówno grający w pierwszej "jedenastce", jak i rezerwowi. Cieszę się, że wchodzący z ławki również dają z siebie 120%, bo to jest potrzebne. Zależy nam na tym, bo chcemy wygrywać każdy możliwy mecz.



