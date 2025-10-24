Zuzanna Kolonus
Tenis

Wyniki legionistek na turnieju w Hamburgu

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W halowym turnieju ITF W75 w Hamburgu wzięły udział trzy tenisistki Legii. Daria Górska odpadła w drugiej rundzie eliminacji, z kolei Monika Stankiewicz i Zuzanna Kolonus odpadły w 1/8 finału, odpowiednio z Martyną Kubką oraz Eriką Andreevą.



Wyniki legionistek:
I runda el.: Zuzanna Kolonus - Beatris Spasova (Bułgaria) 6-3, 6-3
II runda el.: Zuzanna Kolonus - Jacqueline Cabaj Awad (Szwecja) 4-6, 6-3, 6-4
I runda: Zuzanna Kolonus - Laura Mair (Włochy) 7-5, 6-3
II runda: Zuzanna Kolonus - Erika Andreeva (Rosja) 2:6, 3:6

I runda el.: Daria Górska - Pia Praefke (Niemcy) 6-1, 6-3
II runda el.: Daria Górska - Tamila Gadamauri (Belgia) 4-6, 4-6

I runda: Monika Stankiewicz - Anna Burchak (Ukraina) 6-1, 6-3
II runda: Monika Stankiewicz - Martyna Kubka 7:5, 1:6, 2:6

I runda: Monika Stankiewicz/Valentini Grammatikopoulou (Grecja) - Tessa Johanna Brockmann/Phillippa Preugschat (Niemcy) 6-4, 2-6, 3-10

I runda: Daria Górska/Kateryna Lazarenko (Ukraina) - Chelsea Fontenel (Szwajcaria)/Oana Gayrila (Rumunia)  3-6, 7-5, 7-10




