Piłka nożna kobiet
Legionistki poznały rywalki w 1/16 finału PP
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Dwie drużyny Legii poznały rywalki w 1/16 finału Kobiecego Pucharu Polski. Mecze tego etapu rozgrywek odbędą się w dniach 15-16 listopada. I-ligowy zespół Legionistek Warszawa zmierzy się z zespołem walczącym o utrzymanie w ekstralidze - UJ Kraków. Z kolei III-ligowe rezerwy Legionistek zagrają z I-ligowcem, Sportową Czwórką Radom.
