Futsal
Legia gra z Eurobusem (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 17:45 futsaliści Legii Warszawa rozegrają spotkanie 9. kolejki Ekstraklasy z aktualnym liderem, Eurobusem Przemyśl. Zapraszamy na transmisję:
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański
