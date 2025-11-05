Legia Warszawa - Futsal Leszno - fot. Maciek Gronau
Futsal

Legia Warszawa 2-5 Futsal Leszno

Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z Futsalem Leszno 2-5. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 9 listopada o godz. 18:00 w 1/32 finału Pucharu Polski z zespołem Słoneczny Stok II Białystok.



 


W 9. minucie bramkę dla Legii zdobył Mykyta Storożuk. W 12. minucie goście wykorzystali błąd Tomasza Warszawskiego, który wyszedł bardzo daleko z własnej bramki. Koivumaki szybko wyrzucił piłkę do Szypczyńskiego, a ten skierował ją do pustej bramki. 2 minuty później Adrian Skrzypek piętą musnął piłkę, a to wystarczyło, żeby ta przeleciała obok zaskoczonego golkipera. 


Na kolejne trafienie musieliśmy czekać aż do 30.  minuty, kiedy to Luca Priori popisał się świetnym wykończeniem szybkiej kontry. Niestety, potem bramki zdobywali już tylko goście. 


Legia Warszawa 2-5 (1-2) Futsal Leszno

1-0 - 8:26 Mykyta Storożuk

1-1 - 11:39 Arkadiusz Szypczyński

1-2 - 13:26 Adrian Skrzypek

2-2 - 29:59 Luca Priori

2-3 - 33:46 Rajmund Siecla

2-4 - 36:03 Rajmund Siecla

2-5 - 38:01 Jakub Kąkol


Legia: 16. Tomasz Warszawski,  14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 21. Oskar Szczepański, 22. Henri Alamikkotervo


Futsal Leszno: 12. Antti Koivumaki, 3. Mateusz Lisowski, 10. Jakub Molicki, 6. Daniel Gallego Garcia, 70. Rajmund Siecla

rezerwa: 79. Jakub Andersz, 5. Oliwier Schimber, 9. Adrian Skrzypek, 11. Jakub Kąkol, 15. Deiby Arango, 17. Facundo Setti, 82. Albert Betowski, 99. Arkadiusz Szypczyński


żółte kartki: Żmijewskij


Centrum informacji o futsalowej Legii


Legia Warszawa - Futsal Leszno futsal hala OSiR Włochy
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - Futsal Leszno futsal
fot. Maciek Gronau
Legia Warszawa - Futsal Leszno futsal
fot. Maciek Gronau
Legia Warszawa - Futsal Leszno futsal
fot. Maciek Gronau
Legia Warszawa - Futsal Leszno futsal
fot. Maciek Gronau
Legia Warszawa - Futsal Leszno futsal
fot. Maciek Gronau


tagi:
Komentarze (0)

