fot. Hugollek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

BCL: Promitheas Patras BC 72-85 Legia Warszawa

Woytek, źródło: Legionisci.com

W 4. meczu Basketball Champions League koszykarze Legii Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem Promitheas Patras BC 85-72. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 9 listopada o godz. 17:30 z Zastalem Zielona Góra.



Legia znakomicie rozpoczęła spotkanie w Patras. Już od pierwszych minut warszawianie narzucili swój rytm gry - wynik otworzył Shane Hunter, a po celnych rzutach Jayvona Gravesa i Andrzeja Pluty Legia prowadziła 7:2. Zieloni Kanonierzy grali z dużą pewnością siebie zarówno w ataku, jak i w obronie. Choć gospodarze zdołali odpowiedzieć celnymi rzutami, drużyna Heiko Rannuli błyskawicznie odzyskała inicjatywę. Po skutecznych rzutach osobistych Michała Kolendy oraz trójce Andrzeja Pluty warszawianie powiększyli swoją przewagę do ośmiu punktów, co zmusiło trenera Promitheasu Georgiosa Limniatisa do wzięcia czasu. Po przerwie dominacja Legii trwała. Wojciech Tomaszewski zdobył swoje pierwsze punkty w rozgrywkach Ligi Mistrzów, powiększając prowadzenie do 12 oczek. W końcówce kwarty aktywny w ofensywie Race Thompson dołożył kolejne punkty dla Legii, trafiając z gry oraz pewnie wykorzystując rzuty osobiste, co pozwoliło warszawianom odskoczyć na 27:11. Gospodarze zdołali jedynie zmniejszyć straty po dwóch celnych rzutach wolnych Kendale’a McCulluma. Po pierwszej kwarcie legioniści zasłużenie prowadzili 28:15.


 


Od pierwszych akcji drugiej kwarty inicjatywę przejął Promitheas - J.P. Macura i Leyton Hammonds wykorzystali błędy legionistów, dzięki czemu gospodarze szybko zmniejszyli stratę do ośmiu punktów (20:28). Po chwili legioniści odzyskali jednak kontrolę nad meczem. Skuteczny w ataku był Andrzej Pluta, a po celnym rzucie zza łuku Carla Ponsara przewaga wzrosła do 17 punktów (39:22). Wtedy o czas poprosił trener Promitheasu. Przerwa nie wybiła Legii z rytmu – goście utrzymywali wysokie tempo i powiększali przewagę, która na trzy minuty przed końcem połowy wynosiła już 19 punktów. Warszawianie pewnie kontrolowali przebieg gry, a na minutę przed przerwą prowadzili 51:32. Ostatnie słowo w tej części należało do Shane’a Huntera, który wykorzystał jeden z dwóch rzutów osobistych, ustalając wynik pierwszej połowy na 52:32 dla Legii Warszawa.


 


Druga połowa rozpoczęła się w znakomity sposób dla Legii. Po celnych akcjach Jayvona Gravesa i Michała Kolendy przewaga warszawian wzrosła do 24 punktów. Wydawało się, że legioniści całkowicie kontrolują przebieg meczu, jednak gospodarze odpowiedzieli serią dziewięciu punktów z rzędu, wykorzystując chwilowy przestój w ataku Legii. Po pięciu minutach trzeciej kwarty przewaga zmalała do 15 punktów (56:41). Na trzy minuty przed końcem kwarty impas przerwał Graves, pewnie wykorzystując dwa rzuty osobiste, a po chwili Michał Kolenda trafił zza łuku, przywracając 20-punktową przewagę. Promitheas zdołał jeszcze odpowiedzieć dzięki skuteczności Roba Graya, który zdobył cztery punkty z rzędu, co zmusiło Heiko Rannulę do wzięcia przerwy.

Po wznowieniu gry legioniści spokojnie kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a ostatnie punkty w tej części zdobył Shane Hunter z linii rzutów osobistych. Przed decydującą kwartą Legia prowadziła 66:47.

Pierwsze minuty ostatniej kwarty przyniosły kilka prostych błędów legionistów, które pozwoliły gospodarzom nieco zmniejszyć straty. Kendal Coleman dwukrotnie wykorzystał nieudane akcje Legii w ataku, dzięki czemu różnica stopniała do 16 punktów. Heiko Rannula natychmiast zareagował, prosząc o czas. Po krótkiej przerwie gra się wyrównała - obie drużyny wymieniały się punktami, a przewaga warszawian pozostawała bezpieczna. Pięć minut przed końcem meczu Legia prowadziła 73:57. W końcówce dobrze spisywali się Shane Hunter i Carl Ponsar, którzy swoimi akcjami powiększyli prowadzenie do 17 punktów. W samej końcówce swój debiut w Lidze Mistrzów zaliczył Błażej Czapla, a Wojciech Tomaszewski dołożył trzy punkty po akcji 2+1. Ostatnie słowo należało do zawodnika Promitheasu, Athanasiosa Bazinasa, który trafił za trzy, zmniejszając stratę gospodarzy. Ostatecznie jednak to Legia zasłużenie zwyciężyła 85:72. 


BCL: Promitheas Patras BC 72 - 85 Legia Warszawa

Kwarty:15-28, 17-24, 15-14, 25-19


Promitheas Patras
nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
7Athanasios Bazinas21:36237/10 (70%)3/4 (75%)4/6 (66.67%)5/6 (83.33%)214
4Kendal Coleman23:3893/6 (50%)3/6 (50%)3/4 (75%)412
32Rob Gray30:06207/7 (100%)7/7 (100%)6/6 (100%)431
2Leyton Hammonds33:0741/12 (8.33%)1/4 (25%)0/8 (0%)2/2 (100%)213
0Claudell Harris Jr14:3000/7 (0%)0/2 (0%)0/5 (0%)000
8Evdoxios Kapetakis00:000000
29Antonios Karagiannidis10:5300/5 (0%)0/5 (0%)612
12Angelos Lagios10:5222/2 (100%)313
55J.P. Macura23:5531/8 (12.5%)1/3 (33.33%)0/5 (0%)1/1 (100%)214
10Kendale McCullum24:04113/6 (50%)2/4 (50%)1/2 (50%)4/4 (100%)235
5Nikolaos Plotas02:5900/1 (0%)0/1 (0%)003
77Sotiris Stavrakopoulos04:2000/1 (0%)0/1 (0%)101

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
1Blazej Czapla00:2800/2 (0%)000
0Jayvon Graves27:4493/9 (33.33%)3/8 (37.5%)0/1 (0%)3/4 (75%)250
40Shane Hunter26:24145/7 (71.43%)5/6 (83.33%)0/1 (0%)4/5 (80%)904
23Michal Kolenda19:0872/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)2/2 (100%)223
3Andrzej Pluta29:46175/10 (50%)5/10 (50%)2/2 (100%)161
42Carl Ponsar27:0383/8 (37.5%)1/4 (25%)2/4 (50%)911
11Ben Shungu21:3091/6 (16.67%)1/2 (50%)0/4 (0%)7/10 (70%)313
15Ojars Silins17:5900/3 (0%)0/3 (0%)423
13Matthias Tass00:000000
25Race Thompson12:54154/6 (66.67%)3/4 (75%)1/2 (50%)6/8 (75%)504
5Wojciech Tomaszewski07:4252/3 (66.67%)2/3 (66.67%)1/2 (50%)213
32Maksymilian Wilczek09:2111/2 (50%)112




Centrum informacji o koszykarskiej Legii




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

robochłop - 59 minut temu, *.orange.pl

Chłopaki dali czadu...bardzo dobra gra i taki sam wynik...

odpowiedz
Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Brawo 👏

odpowiedz
Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl

Do Redakcji: wynik zmieńcie bo inny był!!

odpowiedz
ws - 2 godziny temu, *.play.pl

Super zwycięstwo w osłabionym składzie. Walczymy o pierwsze miejsce bo awans do barażu raczej pewny. Thompson daje moc drużynie a Ponsar gra kolejny dobry mecz. Trzeba sie zastanowić czy nie warto przedłużyć kontraktu z nim. Mecz ustawiony trójkami w pierwszej kwarcie

odpowiedz
Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl

👏

odpowiedz
grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl

no to do druzyny kocurów po kontuzji dołączył kolejny kocur - thompson. Pierwsza połowa kozacka w naszym wykonaniu. Zwyciestwo bez podkoszowego tassa robi wrażenie. Mnóstwo ciekawych akcji. Grecy nie mieli za wiele do powiedzenia. Rośnie szansa na wyjście z 2 miejsca. A kto wie może i z 1wszego. 😎

odpowiedz
Eddie - 2 godziny temu, *.play.pl

cenna wygrana, brawo!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.