Relacja z trybun: Blisko odbicia od bramy... Wołyń, Wołyń - Pamiętamy!

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji nie było dla nas łaskawe - jeden z wyjazdów zagranicznych wypadł nam bowiem do Krakowa, gdzie spotkania zmuszony jest rozgrywać Szachtar. Klub nie gra już w Doniecku od ponad dekady i ze względu na sytuację w Donbasie, nie zanosi się, by miał szanse na powrót w rodzinne strony. Był sezon, kiedy Szachtar korzystał ze stadionu Legii w europucharach, obecnie zaś "górnicy" korzystają z uprzejmości Wisły Kraków.









Jako że kibicowska sytuacja na linii Wisła - Legia jest mocno napięta, a także ze względu na fakt, że na tymże obiekcie nie byliśmy obecni od dobrych paru lat (dokładniej od sierpnia 2021 roku, kiedy miał miejsce pierwszy "popandemiczny" legijny specjal), wyjazd ten nabierał rumieńców.



Co ciekawe jeszcze parę dni przed meczem w Krakowie poważnie myślano, czy "Armia Białej Gwiazdy" nie powinna się licznie stawić na tym meczu na sektorach, gdzie wystawiany jest wiślacki młyn. Te sektory są wyłączone ze sprzedaży na mecze Szachtara. Ostatecznie wiślacy, którzy pojawili się na meczu, zasiedli na pozostałych trybunach. Szachtar z kolei zablokował sprzedaż wejściówek na swoje sektory dla wcześniej nie zarejestrowanych użytkowników systemu biletowego. Jeśli miało to uniemożliwić tysiącom kibiców Legii przyjazd do Krakowa na mecz, to numer ten raczej sprawił, że to Ukraińcy mieli utrudnione zadanie w zakupie biletów. Ostatecznie mecz obejrzało z trybun niespełna 14 tysięcy kibiców, czyli blisko 20 tys. miejsc pozostało pustych (w tym wspomniana trybuna za bramką, gdzie znajduje się młyn Wisły).







fot. Bodziach





fot. Bodziach











Właściwie nikt już nie wierzył w pozytywne zakończenie sporu. Obstawaliśmy przy swoim - albo wpuszczona zostanie flaga (bez żadnych zakazanych haseł i symboli), albo cała nasza grupa wraca do Warszawy. Mając w pamięci wyjazdy, które kończyły się pod stadionami w Birmingham, Nikozji, Tallinie, kilka podobnych wyjazdów do Białegostoku, czy Wiedeń (gdzie zaczęto nas wpuszczać 10 minut przed pierwszym gwizdkiem), wydawało się, że tak jak na ww. wyjazdach, do tejże listy dodamy właśnie stadion przy Reymonta przy okazji meczu z Szachtarem. Aż tu nagle, kiedy do rozpoczęcia spotkania pozostało dokładnie 10 minut, pozwolono na wniesienie flagi i rozpoczęto - bardzo sprawne wpuszczanie całej naszej grupy. Po meczu pracownicy Wisły (m.in. dyrektor ds. bezpieczeństwa) przypisywali sobie zasługi w postaci skutecznej interwencji u Ukraińców, co podobno skutkowało wpuszczeniem flagi. Czy tak było naprawdę, nie wiemy... Oczywiście wobec tego, że to nastąpiło tak późno, nie było szans, byśmy zasiedli w sektorze gości przed rozpoczęciem meczu, ale i tak cała nasza, 1800-osobowa grupa zajęła miejsca przed 30. minutą spotkania.



Wchodząc na stadion słyszeliśmy radość po bramce. Początkowo wydawało się, że cieszą się "gospodarze", którzy zresztą byli zdecydowanym faworytem tego meczu. Dopiero widząc wynik na telebimie, korzystny dla nas, dowiadywaliśmy się od osób, które wcześniej zdołały zająć miejsca na sektorze, że Augustyniak w efektowny sposób sieknął brameczkę.





fot. Mishka / Legionisci.com





fot. Mishka / Legionisci.com





fot. Mishka / Legionisci.com

