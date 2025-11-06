3. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji
W czwartek rozegrane zostaną mecze 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z zajmującym aktualnie 3. miejsce w tabeli rozgrywek NK Celje ze Słowenii. Raków pojedzie do Pragi, gdzie zagra z kolejnym rywalem Legii - Spartą. Lech zagra z Rayo Vallecano, a Jagiellonia uda się do Macedonii północnej na mecz z KF Shkendija Tetowo.
3. kolejka:
godz. 18:45 NK Celje - Legia Warszawa (Polsat Sport 1)
godz. 18:45 Szachtar Donieck - Breidablik Kopavogur
godz. 18:45 Sparta Praga - Raków Częstochowa (Polsat Sport 2)
godz. 18:45 FSV Mainz - ACF Fiorentina
godz. 18:45 Kuopion Palloseura - Slovan Bratysława
godz. 18:45 AEK Ateny - Shamrock Rovers FC
godz. 18:45 Samsunspor Kulübü - Ħamrun Spartans FC
godz. 18:45 AEK Larnaka - Aberdeen FC
godz. 18:45 FC Noah Erywań - Sigma Ołomuniec
godz. 21:00 Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova
godz. 21:00 Dynamo Kijów - HSK Zrinjski Mostar
godz. 21:00 Crystal Palace FC - AZ Alkmaar
godz. 21:00 Rayo Vallecano - Lech Poznań (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka
godz. 21:00 KF Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 BK Hacken - RC Strasbourg
godz. 21:00 FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja
godz. 21:00 Shelbourne FC - Drita Gnjilane
Terminarz i wyniki Ligi Konferencji
