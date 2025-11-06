REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Liga Konferencji

3. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Mishka, źródło: Legionisci.com

W czwartek rozegrane zostaną mecze 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z zajmującym aktualnie 3. miejsce w tabeli rozgrywek NK Celje ze Słowenii. Raków pojedzie do Pragi, gdzie zagra z kolejnym rywalem Legii - Spartą. Lech zagra z Rayo Vallecano, a Jagiellonia uda się do Macedonii północnej na mecz z KF Shkendija Tetowo. 



 


3. kolejka:

godz. 18:45 NK Celje - Legia Warszawa (Polsat Sport 1)
godz. 18:45 Szachtar Donieck - Breidablik Kopavogur
godz. 18:45 Sparta Praga - Raków Częstochowa (Polsat Sport 2)
godz. 18:45 FSV Mainz - ACF Fiorentina
godz. 18:45 Kuopion Palloseura - Slovan Bratysława
godz. 18:45 AEK Ateny - Shamrock Rovers FC
godz. 18:45 Samsunspor Kulübü - Ħamrun Spartans FC
godz. 18:45 AEK Larnaka - Aberdeen FC
godz. 18:45 FC Noah Erywań - Sigma Ołomuniec
godz. 21:00 Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova
godz. 21:00 Dynamo Kijów - HSK Zrinjski Mostar
godz. 21:00 Crystal Palace FC - AZ Alkmaar
godz. 21:00 Rayo Vallecano - Lech Poznań (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka
godz. 21:00 KF Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 BK Hacken - RC Strasbourg
godz. 21:00 FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja
godz. 21:00 Shelbourne FC - Drita Gnjilane 


 Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

 Tabela Ligi Konferencji




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.