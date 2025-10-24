REKLAMA
Boks

PLB: CKB Potężnie Ciechocinek - Legia (transmisja)

Bodziach, źródło: Legionisci.com
Pięściarze Klubu Bokserskiego Legia są niepokonani w Polskiej Lidze Boksu. Dziś o 20:00 legioniści zmierzą się na wyjeździe z CKB Potężnie Ciechocinek w miejscowej hali LO im. Stanisława Staszica. Legia po 10. kolejkach ma na swoim koncie komplet wygranych, ekipa z Ciechocinka 4 wygrane i 6 porażek, co daje im piąte miejsce w tabeli PLB. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można obejrzeć na Youtube. 

 


W ramach tego meczu zobaczymy następujące pojedynki:
kat. -55kg: Omid Ahmadisafa - Nikolas Pawlik
kat. -60kg: Wiktor Osowicki - Jakub Skuza
kat. -65kg: Wadim Konszewicz - Bartłomiej Rośkowicz
kat. -70kg: Kamil Boussehaba - Mateusz Grejber
kat. -75kg: Mateusz Urban - Rami Kiwan
kat. -80kg: Aleks Urbański - Bohdan Gorgol
kat. -85kg: Filip Mazurkiewicz - Tomasz Rios Turek
kat. -90kg: Mateusz Bereźnicki - Alexey Sevostyanov
kat. +90kg: Paweł Wardyn - Oskar Kopera




